Путин разрешил продавать алкоголь на летних верандах кафе

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Визит Президента РФ Владимира Путина на "VI Всероссийский форум рабочей молодёжи". Екатеринбург, портрет, путин владимир
Закон за подписью Путина расширяет возможности для кафе и ресторанов Фото:

В России с 1 июня разрешили подавать алкоголь на летних верандах баров, ресторанов и кафе. Соответствующий закон 29 мая подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания может осуществляться в сезонном зале (зоне) обслуживания посетителей…», — говорится в тексте федерального закона, подписанного президентом России. Документ начинает действовать с 1 июня 2024 года. Также законом предусмотрен особый правовой режим для соискателей лицензии на реализацию алкогольной продукции на территории новых регионов страны, ознакомиться с документом можно на портале правовой информации.

В настоящее время продажа алкогольных напитков в летних кафе и на террасах находится под запретом. Нарушителей ждет наказание: для заведений штраф может составлять от 100 до 300 тыс. рублей, для работников — от 30 до 40 тыс. рублей, а для посетителей — 1,5 тыс. рублей. Однако предстоящие изменения в законодательстве откроют возможность законной торговли алкоголем на прилегающих к ресторанам и кафе открытых площадках.

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В России с 1 июня разрешили подавать алкоголь на летних верандах баров, ресторанов и кафе. Соответствующий закон 29 мая подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания может осуществляться в сезонном зале (зоне) обслуживания посетителей…», — говорится в тексте федерального закона, подписанного президентом России. Документ начинает действовать с 1 июня 2024 года. Также законом предусмотрен особый правовой режим для соискателей лицензии на реализацию алкогольной продукции на территории новых регионов страны, ознакомиться с документом можно на портале правовой информации. В настоящее время продажа алкогольных напитков в летних кафе и на террасах находится под запретом. Нарушителей ждет наказание: для заведений штраф может составлять от 100 до 300 тыс. рублей, для работников — от 30 до 40 тыс. рублей, а для посетителей — 1,5 тыс. рублей. Однако предстоящие изменения в законодательстве откроют возможность законной торговли алкоголем на прилегающих к ресторанам и кафе открытых площадках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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