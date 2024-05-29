Путин разрешил продавать алкоголь на летних верандах кафе

29 мая 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Закон за подписью Путина расширяет возможности для кафе и ресторанов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России с 1 июня разрешили подавать алкоголь на летних верандах баров, ресторанов и кафе. Соответствующий закон 29 мая подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания может осуществляться в сезонном зале (зоне) обслуживания посетителей…», — говорится в тексте федерального закона, подписанного президентом России. Документ начинает действовать с 1 июня 2024 года. Также законом предусмотрен особый правовой режим для соискателей лицензии на реализацию алкогольной продукции на территории новых регионов страны, ознакомиться с документом можно на портале правовой информации . В настоящее время продажа алкогольных напитков в летних кафе и на террасах находится под запретом. Нарушителей ждет наказание: для заведений штраф может составлять от 100 до 300 тыс. рублей, для работников — от 30 до 40 тыс. рублей, а для посетителей — 1,5 тыс. рублей. Однако предстоящие изменения в законодательстве откроют возможность законной торговли алкоголем на прилегающих к ресторанам и кафе открытых площадках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России с 1 июня разрешили подавать алкоголь на летних верандах баров, ресторанов и кафе. Соответствующий закон 29 мая подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания может осуществляться в сезонном зале (зоне) обслуживания посетителей…», — говорится в тексте федерального закона, подписанного президентом России. Документ начинает действовать с 1 июня 2024 года. Также законом предусмотрен особый правовой режим для соискателей лицензии на реализацию алкогольной продукции на территории новых регионов страны, ознакомиться с документом можно на портале правовой информации. В настоящее время продажа алкогольных напитков в летних кафе и на террасах находится под запретом. Нарушителей ждет наказание: для заведений штраф может составлять от 100 до 300 тыс. рублей, для работников — от 30 до 40 тыс. рублей, а для посетителей — 1,5 тыс. рублей. Однако предстоящие изменения в законодательстве откроют возможность законной торговли алкоголем на прилегающих к ресторанам и кафе открытых площадках.