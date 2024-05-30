Правительство РФ хочет, чтобы бизнес переводил беременных на удаленку

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Авторы уверены, что проект сгладит дефицит кадров
Авторы уверены, что проект сгладит дефицит кадров Фото:

В РФ для работодателей планируют ввести стимулы, которые будут поощрять сотрудников с семейными обязанностями. По данным «Известий», такие рекомендации сейчас готовит Минтруд при участии заинтересованных сторон. Инициатива включает вопрос перевода беременных женщин на дистанционную работу.

«Минтруд России вместе с заинтересованными сторонами прорабатывает вопрос о стимулах для работодателей. Среди рекомендаций — вопрос перевода женщин в период беременности и воспитания малолетних детей на дистанционную работу», — пишут «Известия» со ссылкой на материалы правительства к отчету Минтруда в Госдуме.

По данным издания, в марте представители Счетной палаты предложили обязать работодателей переводить на удаленный либо гибкий режим сотрудниц с семейными обязанностями. В Трудовой кодекс уже внесены поправки, которые касаются регулирования дистанционной работы. Нововведения распространяются также на беременных и родителей, имеющих маленьких детей.

В начале года в Госдуме РФ предложили переводить сотрудников на дистанционную работу при сильных осадках, сугробах и гололеде. Соответствующее обращение было направлено в Минтруд.

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В РФ для работодателей планируют ввести стимулы, которые будут поощрять сотрудников с семейными обязанностями. По данным «Известий», такие рекомендации сейчас готовит Минтруд при участии заинтересованных сторон. Инициатива включает вопрос перевода беременных женщин на дистанционную работу. «Минтруд России вместе с заинтересованными сторонами прорабатывает вопрос о стимулах для работодателей. Среди рекомендаций — вопрос перевода женщин в период беременности и воспитания малолетних детей на дистанционную работу», — пишут «Известия» со ссылкой на материалы правительства к отчету Минтруда в Госдуме. По данным издания, в марте представители Счетной палаты предложили обязать работодателей переводить на удаленный либо гибкий режим сотрудниц с семейными обязанностями. В Трудовой кодекс уже внесены поправки, которые касаются регулирования дистанционной работы. Нововведения распространяются также на беременных и родителей, имеющих маленьких детей. В начале года в Госдуме РФ предложили переводить сотрудников на дистанционную работу при сильных осадках, сугробах и гололеде. Соответствующее обращение было направлено в Минтруд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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