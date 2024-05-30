В Челябинской области режим «черного неба» введен до 3 июня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог накроет Челябинскую область до 3 июня
Смог накроет Челябинскую область до 3 июня Фото:

В Челябинской области с 30 мая по 3 июня введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). О том, что смог накроет шесть городов региона, URA.RU сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

«С 19:00 30 мая до 13:00 3 июня в Челябинской области наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Вводится режим НМУ первой степени», — сообщили URA.RU в ЦГМС.

Предупреждения объявлены предприятиям Челябинска, Сатки, Златоуста, Карабаша, Коркино и Аши. В эти же даты в регионе объявлен четвертый класс пожарной опасности из пяти, а в ночь на 31 мая ожидаются заморозки до минус четырех градусов. На юге региона ожидаются дожди и грозы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области с 30 мая по 3 июня введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). О том, что смог накроет шесть городов региона, URA.RU сообщили в Челябинском гидрометеоцентре. «С 19:00 30 мая до 13:00 3 июня в Челябинской области наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Вводится режим НМУ первой степени», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Предупреждения объявлены предприятиям Челябинска, Сатки, Златоуста, Карабаша, Коркино и Аши. В эти же даты в регионе объявлен четвертый класс пожарной опасности из пяти, а в ночь на 31 мая ожидаются заморозки до минус четырех градусов. На юге региона ожидаются дожди и грозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...