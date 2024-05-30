В Челябинской области режим «черного неба» введен до 3 июня

В Челябинской области с 30 мая по 3 июня введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). О том, что смог накроет шесть городов региона, URA.RU сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.
«С 19:00 30 мая до 13:00 3 июня в Челябинской области наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Вводится режим НМУ первой степени», — сообщили URA.RU в ЦГМС.
Предупреждения объявлены предприятиям Челябинска, Сатки, Златоуста, Карабаша, Коркино и Аши. В эти же даты в регионе объявлен четвертый класс пожарной опасности из пяти, а в ночь на 31 мая ожидаются заморозки до минус четырех градусов. На юге региона ожидаются дожди и грозы.
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