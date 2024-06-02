Челябинцам раскрыли, какое жилье выгодно покупать летом 2024 года

Корытный: в Челябинске летом выгодно покупать вторичное и загородное жилье

03 июня 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Вторичную недвижимость за наличный расчет на данный момент покупать очень выгодно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске за месяц снизились цены на вторичные квартиры, при этом загородная недвижимость также продолжает бить все рекорды по популярности. О том, почему на данный момент выгодно покупать жилье за наличный расчет, а также приобретать земельные участки и строить на них дома, и к чему при этом стоит готовиться, рассказал URA.RU гендиректор компании «Дан-недвижимость» Валентин Корытный. «В Челябинске в мае 2024 года стало выгодно покупать вторичную и загородную недвижимость, хотя среднеэтажка вызывает неменьший интерес. Во-первых, как мы уже говорили в конце года, произошел колоссальный разрыв по стоимости между квартирами в новостройках и вторичным жильем, который составил примерно 40%. Второй причиной стала кредитная ставка по ипотеке на первичную и вторичную недвижимость, ведь на первичную недвижимость она составляет 6-8%, на вторичное жилье уже от 17%. Поэтому вторичную недвижимость за наличный расчет на данный момент покупать очень выгодно», — сообщил гендиректор компании «Дан-недвижимость». Валентин Корытный, упоминув про первичную недвижимость, пояснил: на сегодняшний день она морально не совсем подъемна для желающих ее приобрести. Челябинцы не привыкли к подобным ценам, им требуется время. Тем не менее, многие горожане, при наличии такой возможности, до 1 июля 2024 года воспользуются шансом господдержки и приобретут квартиры в новостройках по льготной ипотеке под 6-8% годовых. На вторичном же рынке они смогут купить сегодня жилье за гораздо меньшие деньги, чем квартиры в новостройках. В целом же все квартиры площадью более 100 квадратных метров на сегодняшний день продаются непросто. Когда превышается данная площадь, то люди начинают смотреть в сторону загородной недвижимости. На сегодняшний день она «в фаворе», что отражается и на ценах. Если горожане все-таки решили купить дом, необходимо обращать внимание на конкретный частный дом и местность. Многие горожане предпочитают коттеджный поселок. При этом они думают, что в случае покупки земельного участка смогут быстро построить дом, и это будет дешевле квартиры, но надо понимать, что строительство дома требует много свободного времени и сил. Если возводить дом своими силами, то необходимо также самостоятельно закупать материалы и разбираться в строительстве. Больших и постоянных вложений потребует отделка дома, благоустройство участка. Таким образом, при покупке земли стоит быть готовыми к тому, что придется потратить на строительство дома немало сил и времени, и не факт, что это обойдется дешевле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за месяц снизились цены на вторичные квартиры, при этом загородная недвижимость также продолжает бить все рекорды по популярности. О том, почему на данный момент выгодно покупать жилье за наличный расчет, а также приобретать земельные участки и строить на них дома, и к чему при этом стоит готовиться, рассказал URA.RU гендиректор компании «Дан-недвижимость» Валентин Корытный. «В Челябинске в мае 2024 года стало выгодно покупать вторичную и загородную недвижимость, хотя среднеэтажка вызывает неменьший интерес. Во-первых, как мы уже говорили в конце года, произошел колоссальный разрыв по стоимости между квартирами в новостройках и вторичным жильем, который составил примерно 40%. Второй причиной стала кредитная ставка по ипотеке на первичную и вторичную недвижимость, ведь на первичную недвижимость она составляет 6-8%, на вторичное жилье уже от 17%. Поэтому вторичную недвижимость за наличный расчет на данный момент покупать очень выгодно», — сообщил гендиректор компании «Дан-недвижимость». Валентин Корытный, упоминув про первичную недвижимость, пояснил: на сегодняшний день она морально не совсем подъемна для желающих ее приобрести. Челябинцы не привыкли к подобным ценам, им требуется время. Тем не менее, многие горожане, при наличии такой возможности, до 1 июля 2024 года воспользуются шансом господдержки и приобретут квартиры в новостройках по льготной ипотеке под 6-8% годовых. На вторичном же рынке они смогут купить сегодня жилье за гораздо меньшие деньги, чем квартиры в новостройках. В целом же все квартиры площадью более 100 квадратных метров на сегодняшний день продаются непросто. Когда превышается данная площадь, то люди начинают смотреть в сторону загородной недвижимости. На сегодняшний день она «в фаворе», что отражается и на ценах. Если горожане все-таки решили купить дом, необходимо обращать внимание на конкретный частный дом и местность. Многие горожане предпочитают коттеджный поселок. При этом они думают, что в случае покупки земельного участка смогут быстро построить дом, и это будет дешевле квартиры, но надо понимать, что строительство дома требует много свободного времени и сил. Если возводить дом своими силами, то необходимо также самостоятельно закупать материалы и разбираться в строительстве. Больших и постоянных вложений потребует отделка дома, благоустройство участка. Таким образом, при покупке земли стоит быть готовыми к тому, что придется потратить на строительство дома немало сил и времени, и не факт, что это обойдется дешевле.