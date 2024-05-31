31 мая 2024

В Пермском крае в ДТП с перевернувшимся лесовозом пострадал мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла у отворота на Нытву (архивное фото)
Авария произошла у отворота на Нытву (архивное фото) Фото:

Мужчина был травмирован в ДТП с перевернувшимся лесовозом на трассе в Пермском крае. По данным Госавтоинспекции региона, инцидент произошел 31 мая.

«На 237-ом км дороги М-7 „Волга“ водитель грузового автомобиля во время поворота не справился с управлением и допустил опрокидывание. При этом мужчина 1977 года рождения получил различные травмы», — пояснили полицейские изданию perm.aif.ru.

По словам очевидца, бревна выпали из грузовика. Экстренная помощь пострадавшему была оказана на месте ДТП.

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Мужчина был травмирован в ДТП с перевернувшимся лесовозом на трассе в Пермском крае. По данным Госавтоинспекции региона, инцидент произошел 31 мая. «На 237-ом км дороги М-7 „Волга“ водитель грузового автомобиля во время поворота не справился с управлением и допустил опрокидывание. При этом мужчина 1977 года рождения получил различные травмы», — пояснили полицейские изданию perm.aif.ru. По словам очевидца, бревна выпали из грузовика. Экстренная помощь пострадавшему была оказана на месте ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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