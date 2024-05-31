В Пермском крае в ДТП с перевернувшимся лесовозом пострадал мужчина

Авария произошла у отворота на Нытву (архивное фото)
Мужчина был травмирован в ДТП с перевернувшимся лесовозом на трассе в Пермском крае. По данным Госавтоинспекции региона, инцидент произошел 31 мая.
«На 237-ом км дороги М-7 „Волга“ водитель грузового автомобиля во время поворота не справился с управлением и допустил опрокидывание. При этом мужчина 1977 года рождения получил различные травмы», — пояснили полицейские изданию perm.aif.ru.
По словам очевидца, бревна выпали из грузовика. Экстренная помощь пострадавшему была оказана на месте ДТП.
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