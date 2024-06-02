В Нижневартовске назвали дату окончания отопительного сезона

Окончание отопительного сезона в Нижневартовске запланировано на 10 июня. О том, где в первую очередь отключат тепло, сообщили на сайте «Управления теплоснабжения Нижневартовска».
«Как только за окном устанавливается плюсовая температура, многие вартовчане задаются вопросом — когда батареи в домах станут холодными. Плановая дата окончания отопительного сезона в 2024 году — 10 июня», — рассказали на сайте управления.
В первую очередь отопление отключат на промышленных предприятиях города, затем в жилых домах, а после в школах, детских садах и медучреждениях. Решение об окончании отопительного сезона принимается исходя из показателей среднесуточной температуры — в течении пяти дней она не должна быть ниже +8 градусов.
Ранее URA.RU писало о том, что коммунальщики Нижневартовского района ХМАО перенесли отключение отопления из-за низкой температуры воздуха. Завершить отопительный сезон планировалось в последний день мая, но погода внесла свои коррективы.
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