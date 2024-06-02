02 июня 2024
01 июня 2024

В Нижневартовске назвали дату окончания отопительного сезона

Отопление в Нижневартовске планируют отключить 10 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальщики Нижневартовска раскрыли, когда планируют отключить отопление
Коммунальщики Нижневартовска раскрыли, когда планируют отключить отопление Фото:

Окончание отопительного сезона в Нижневартовске запланировано на 10 июня. О том, где в первую очередь отключат тепло, сообщили на сайте «Управления теплоснабжения Нижневартовска».

«Как только за окном устанавливается плюсовая температура, многие вартовчане задаются вопросом — когда батареи в домах станут холодными. Плановая дата окончания отопительного сезона в 2024 году — 10 июня», — рассказали на сайте управления. 

В первую очередь отопление отключат на промышленных предприятиях города, затем в жилых домах, а после в школах, детских садах и медучреждениях. Решение об окончании отопительного сезона принимается исходя из показателей среднесуточной температуры — в течении пяти дней она не должна быть ниже +8 градусов.

Ранее URA.RU писало о том, что коммунальщики Нижневартовского района ХМАО перенесли отключение отопления из-за низкой температуры воздуха. Завершить отопительный сезон планировалось в последний день мая, но погода внесла свои коррективы.

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Окончание отопительного сезона в Нижневартовске запланировано на 10 июня. О том, где в первую очередь отключат тепло, сообщили на сайте «Управления теплоснабжения Нижневартовска». «Как только за окном устанавливается плюсовая температура, многие вартовчане задаются вопросом — когда батареи в домах станут холодными. Плановая дата окончания отопительного сезона в 2024 году — 10 июня», — рассказали на сайте управления.  В первую очередь отопление отключат на промышленных предприятиях города, затем в жилых домах, а после в школах, детских садах и медучреждениях. Решение об окончании отопительного сезона принимается исходя из показателей среднесуточной температуры — в течении пяти дней она не должна быть ниже +8 градусов. Ранее URA.RU писало о том, что коммунальщики Нижневартовского района ХМАО перенесли отключение отопления из-за низкой температуры воздуха. Завершить отопительный сезон планировалось в последний день мая, но погода внесла свои коррективы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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