Путин поздравил Надежду Кадышеву

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России, солистку ансамбля народной музыки «Золотое кольцо», Надежду Кадышеву с 65-летием. Обращение опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Примите поздравления с днем рождения», — обратился к артистке Владимир Путин. В поздравлении глава государства отметил вклад Кадышевой в сбережение замечательных традиций русской песни и народного искусства.
Путин подчеркнул, что Надежда Кадышева известна и любима как талантливая певица, солистка знаменитого ансамбля «Золотое кольцо». Президент выразил уверенность, что артистка продолжит радовать людей и вдохновлять их своим творчеством. Глава государства пожелал Кадышевой крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов.
Надежда Кадышева 1 июня отмечала свой 65-летний юбилей. Ее голос и исполнение народных песен, таких как «Широка река», «Ой, то не вечер» и «Ой, мороз, мороз», покорили сердца миллионов россиян на протяжении многих десятилетий. Биография певицы, ее личная жизнь, отношение к медийности и родовое проклятие — все это в материале URA.RU.
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