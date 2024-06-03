Жителей Миасса предупредили о взрывах

03 июня 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

На карьере в Миассе прогремят взрывы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Миасса Челябинской области предупредили о взрывах, которые будут произведены 4 июня на карьере рядом с поселком Сыростан. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Миасса. «Добывающая компания „ТАШ“, завтра, 4 июня, в промежуток времени с 15:00 до 16:00 проведет плановые подрывные работы в карьере (район поселка Сыростан). Просим не пугаться и сохранять спокойствие», — сообщает пресс-служба Управления на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ранее жителей Миасса и гостей города предупреждали о взрывах, которые были запланированы на 3 апреля на той же территории. Предупреждение о предстоящих технологических работах обычно озвучивается накануне мероприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Миасса Челябинской области предупредили о взрывах, которые будут произведены 4 июня на карьере рядом с поселком Сыростан. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Миасса. «Добывающая компания „ТАШ“, завтра, 4 июня, в промежуток времени с 15:00 до 16:00 проведет плановые подрывные работы в карьере (район поселка Сыростан). Просим не пугаться и сохранять спокойствие», — сообщает пресс-служба Управления на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ранее жителей Миасса и гостей города предупреждали о взрывах, которые были запланированы на 3 апреля на той же территории. Предупреждение о предстоящих технологических работах обычно озвучивается накануне мероприятий.