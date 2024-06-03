Жителей Миасса предупредили о взрывах

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Рабочая поездка Алексея Текслера в Челябинскую область. Челябинск, михеевский гок, рудник, рмк, карьер, полезные ископаемые, месторождение медно-порфировых руд
На карьере в Миассе прогремят взрывы Фото:

Жителей Миасса Челябинской области предупредили о взрывах, которые будут произведены 4 июня на карьере рядом с поселком Сыростан. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Миасса.

«Добывающая компания „ТАШ“, завтра, 4 июня, в промежуток времени с 15:00 до 16:00 проведет плановые подрывные работы в карьере (район поселка Сыростан). Просим не пугаться и сохранять спокойствие», — сообщает пресс-служба Управления на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Ранее жителей Миасса и гостей города предупреждали о взрывах, которые были запланированы на 3 апреля на той же территории. Предупреждение о предстоящих технологических работах обычно озвучивается накануне мероприятий.

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Жителей Миасса Челябинской области предупредили о взрывах, которые будут произведены 4 июня на карьере рядом с поселком Сыростан. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Миасса. «Добывающая компания „ТАШ“, завтра, 4 июня, в промежуток времени с 15:00 до 16:00 проведет плановые подрывные работы в карьере (район поселка Сыростан). Просим не пугаться и сохранять спокойствие», — сообщает пресс-служба Управления на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ранее жителей Миасса и гостей города предупреждали о взрывах, которые были запланированы на 3 апреля на той же территории. Предупреждение о предстоящих технологических работах обычно озвучивается накануне мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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