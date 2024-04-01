01 апреля 2024

В Миассе прогремят взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль "УралТанк" на полигоне Старатель. Нижний Тагил, полигон старатель, взрыв
Причиной взрывов стали подрывные работы на карьере Фото:

В Миассе (Челябинская область) 3 апреля прогремят взрывы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГОЧС по Миасскому городскому округу, причиной громких звуков станут подрывные работы в карьере.

«Добывающая компания „ТАШ“ 3 апреля в промежуток времени с 15:00 до 16:00 проведет плановые подрывные работы в карьере (район поселка Сыростан). Просим не пугаться и сохранять спокойствие», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГОЧС.

В Челябинске звуки взрывов каждый раз пугают население. Каждый раз МЧС спешит успокоить горожан, напоминая им о проведении технологических процессов, происходящих на предприятиях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миассе (Челябинская область) 3 апреля прогремят взрывы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГОЧС по Миасскому городскому округу, причиной громких звуков станут подрывные работы в карьере. «Добывающая компания „ТАШ“ 3 апреля в промежуток времени с 15:00 до 16:00 проведет плановые подрывные работы в карьере (район поселка Сыростан). Просим не пугаться и сохранять спокойствие», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГОЧС. В Челябинске звуки взрывов каждый раз пугают население. Каждый раз МЧС спешит успокоить горожан, напоминая им о проведении технологических процессов, происходящих на предприятиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...