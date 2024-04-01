В Миассе прогремят взрывы

В Миассе (Челябинская область) 3 апреля прогремят взрывы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГОЧС по Миасскому городскому округу, причиной громких звуков станут подрывные работы в карьере.
«Добывающая компания „ТАШ“ 3 апреля в промежуток времени с 15:00 до 16:00 проведет плановые подрывные работы в карьере (район поселка Сыростан). Просим не пугаться и сохранять спокойствие», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГОЧС.
В Челябинске звуки взрывов каждый раз пугают население. Каждый раз МЧС спешит успокоить горожан, напоминая им о проведении технологических процессов, происходящих на предприятиях.
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