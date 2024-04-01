В Миассе прогремят взрывы

02 апреля 2024 в 09:41 Размер текста - 17 +

Причиной взрывов стали подрывные работы на карьере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Миассе (Челябинская область) 3 апреля прогремят взрывы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГОЧС по Миасскому городскому округу, причиной громких звуков станут подрывные работы в карьере. «Добывающая компания „ТАШ“ 3 апреля в промежуток времени с 15:00 до 16:00 проведет плановые подрывные работы в карьере (район поселка Сыростан). Просим не пугаться и сохранять спокойствие», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГОЧС. В Челябинске звуки взрывов каждый раз пугают население. Каждый раз МЧС спешит успокоить горожан, напоминая им о проведении технологических процессов, происходящих на предприятиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе (Челябинская область) 3 апреля прогремят взрывы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГОЧС по Миасскому городскому округу, причиной громких звуков станут подрывные работы в карьере. «Добывающая компания „ТАШ“ 3 апреля в промежуток времени с 15:00 до 16:00 проведет плановые подрывные работы в карьере (район поселка Сыростан). Просим не пугаться и сохранять спокойствие», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГОЧС. В Челябинске звуки взрывов каждый раз пугают население. Каждый раз МЧС спешит успокоить горожан, напоминая им о проведении технологических процессов, происходящих на предприятиях.