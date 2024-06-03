В случае военного конфликта США окажутся уязвимы перед ракетными ударами России. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«У России есть мощные системы ПВО, которые способны поразить большую часть нашей авиации и значительную часть наших межконтинентальных баллистических ракет. У США нет ничего, чтобы поразить российские межконтинентальные баллистические ракеты», — заявил Джонсон в эфире youtube-канала Judging Freedom.
Эксперт также отметил, что российский подводный флот обладает серьезным потенциалом, который может представлять угрозу для США. Однако, по словам Джонсона, Россия не стремится использовать это, а эскалация напряженности исходит от Запада.
Ранее стало известно, что США разрешили Украине «точечно» наносить удары американским оружием по территории России. Как заявил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джон Кирби, речь идет об использовании оружия для срыва атак по ВСУ. Кирби уточнил, что разрешение касается районов, прилегающих к Харьковской области Украины. В Кремле считают, что такие распоряжения Вашингтона свидетельствуют о том, что США являются участником в украинском конфликте.
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