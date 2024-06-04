Французский политик призвал к миру на Украине после видео из Днепропетровска

04 июня 2024 в 07:14 Размер текста - 17 +

Дальнейшее финансирование Украины приведет к истреблению ее народа, заявил лидер французской партии «Патриоты» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западу стоит прекратить поддерживать Украину и призвать к немедленному миру. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Украина: ужасающее видео уличного похищения во время насильственной мобилизации в [городе] Днепре. <…> Решимость евроатлантистов продолжать эту войну, вооружая и финансируя Украину,… приведет к полному истреблению украинского народа!» — сообщил Филиппо в соцсети Х. Так политик отреагировал на видео, где двое работников территориального центра комплектования (ТЦК) задержали мужчину на улице, который позже успешно сбежал от украинских военкомов. Филиппо потребовал от западных стран немедленно прекратить любую поддержку киевского режима. Ранее на Украине в городе Одессе ТЦК мобилизовал мужчину с олигофренией и пороками сердца. Как позже заявили в украинском ведомстве, при прохождении ВВК не было предъявлено никаких медицинских документов, которые бы подтверждали заявленный диагноз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западу стоит прекратить поддерживать Украину и призвать к немедленному миру. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Украина: ужасающее видео уличного похищения во время насильственной мобилизации в [городе] Днепре. <…> Решимость евроатлантистов продолжать эту войну, вооружая и финансируя Украину,… приведет к полному истреблению украинского народа!» — сообщил Филиппо в соцсети Х. Так политик отреагировал на видео, где двое работников территориального центра комплектования (ТЦК) задержали мужчину на улице, который позже успешно сбежал от украинских военкомов. Филиппо потребовал от западных стран немедленно прекратить любую поддержку киевского режима. Ранее на Украине в городе Одессе ТЦК мобилизовал мужчину с олигофренией и пороками сердца. Как позже заявили в украинском ведомстве, при прохождении ВВК не было предъявлено никаких медицинских документов, которые бы подтверждали заявленный диагноз.