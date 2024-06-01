«Страна.ua»: ТЦК мобилизовал жителя Одессы с олигофренией и пороками сердца

На Украине в Одессе территориальный центр комплектования (ТЦК) задержал и мобилизовал мужчину с олигофренией (умственная отсталость — прим. URA.RU) и пороками сердца. Об этом заявило украинское издание «Страна.ua».
«В Одессе мобилизовали мужчину с олигофренией и пороками сердца. Его задержали и доставили в сборный пункт ТЦК, где он прошел ВВК (военно-врачебную комиссию) и был признан годным к военной службе в ВСУ», — сообщает издание. В одесском ТЦК заявили, что при прохождении ВВК не было предъявлено никаких медицинских документов, подтверждающих заявленный диагноз, ни представителям Киевского РТЦК и СП города Одесса, ни самим членам комиссии.
ТЦК подчеркнуло, что процесс прохождения ВВК соответствовал установленным нормам и порядку, и в результате мужчина был признан пригодным к службе. Кроме того, в ТЦК добавили, что люди с легкой степенью олигофрении в определенных случаях могут быть признаны годными к военной службе, но в тыловых частях обеспечения.
Ранее сообщалось о том, что пограничная служба Украины 13 мая зафиксировала около 30 случаев гибели мужчин призывного возраста при попытке пересечь границу через реку Тиса. Ее уже окрестили «рекой смерти».
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