Помощник президента Ушаков: РФ ждет разговора с Моди после его победы на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Нарендра Моди.stock, моди нарендра,  stock
Нарендры Моди лидирует в парламентских выборах в Индии Фото:

Россия следит за проведением парламентских выборов в Индии. В настоящий момент лидирует «Национальный демократический альянс» — партия действующего премьера Индии Нарендры Моди. Сам Моди подчеркнул, что готов укреплять отношения с Россией. После окончания выборов Москва ждет телефонного звонка от Моди. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Мы следили за проведением парламентских выборов в Индии. Ведется финальный подсчет голосов. Мы ждем возможности организации телефонного разговора с премьер-министром Моди», — рассказал Юрий Ушаков в ходе брифинга. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко уточняла, что Моди готов укреплять сотрудничество с Россией в сфере энергетики, сельскохозяйственном секторе и других направлениях. В апреле в Индии стартовали крупнейшие парламентские выборы. Голосования проходило в семь этапов. Сейчас проходит финальный подсчет голосов.

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Россия следит за проведением парламентских выборов в Индии. В настоящий момент лидирует «Национальный демократический альянс» — партия действующего премьера Индии Нарендры Моди. Сам Моди подчеркнул, что готов укреплять отношения с Россией. После окончания выборов Москва ждет телефонного звонка от Моди. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. «Мы следили за проведением парламентских выборов в Индии. Ведется финальный подсчет голосов. Мы ждем возможности организации телефонного разговора с премьер-министром Моди», — рассказал Юрий Ушаков в ходе брифинга. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко уточняла, что Моди готов укреплять сотрудничество с Россией в сфере энергетики, сельскохозяйственном секторе и других направлениях. В апреле в Индии стартовали крупнейшие парламентские выборы. Голосования проходило в семь этапов. Сейчас проходит финальный подсчет голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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