Помощник президента Ушаков: РФ ждет разговора с Моди после его победы на выборах

04 июня 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Нарендры Моди лидирует в парламентских выборах в Индии Фото: Official White House / Shealah Craighead Россия следит за проведением парламентских выборов в Индии. В настоящий момент лидирует «Национальный демократический альянс» — партия действующего премьера Индии Нарендры Моди. Сам Моди подчеркнул, что готов укреплять отношения с Россией. После окончания выборов Москва ждет телефонного звонка от Моди. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. «Мы следили за проведением парламентских выборов в Индии. Ведется финальный подсчет голосов. Мы ждем возможности организации телефонного разговора с премьер-министром Моди», — рассказал Юрий Ушаков в ходе брифинга. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко уточняла, что Моди готов укреплять сотрудничество с Россией в сфере энергетики, сельскохозяйственном секторе и других направлениях. В апреле в Индии стартовали крупнейшие парламентские выборы. Голосования проходило в семь этапов. Сейчас проходит финальный подсчет голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия следит за проведением парламентских выборов в Индии. В настоящий момент лидирует «Национальный демократический альянс» — партия действующего премьера Индии Нарендры Моди. Сам Моди подчеркнул, что готов укреплять отношения с Россией. После окончания выборов Москва ждет телефонного звонка от Моди. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. «Мы следили за проведением парламентских выборов в Индии. Ведется финальный подсчет голосов. Мы ждем возможности организации телефонного разговора с премьер-министром Моди», — рассказал Юрий Ушаков в ходе брифинга. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко уточняла, что Моди готов укреплять сотрудничество с Россией в сфере энергетики, сельскохозяйственном секторе и других направлениях. В апреле в Индии стартовали крупнейшие парламентские выборы. Голосования проходило в семь этапов. Сейчас проходит финальный подсчет голосов.