18 апреля 2024

Самые масштабные в мире выборы стартовали в Индии

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Выборы пройдут с 19 апреля по 1 июня (архивное фото) Фото:

В Индии стартовали крупнейшие в мире парламентские выборы. Само голосование пройдет в семь этапов. В нем примут участие около 968 миллионов зарегистрированных избирателей. Об этом сообщает портал The Times of India.

«Все готово для голосования. Сегодня начинаются крупнейшие в мире выборы. Индия готова начать выборы в Лок Сабху 2024 года с первого этапа в пятницу… В проходящем в семь этапов голосовании примут участие около 968 миллионов зарегистрированных избирателей», — сказано в тексте.

Выборы пройдут с 19 апреля по 1 июня. Подсчет голосов будет завершен 4 июня. Голосование пройдет во всех 28 штатах и восьми союзных территориях Индии, где будет развернуто более одного миллиона избирательных участков, сказано в тексте.

Голосование по первому этапу выборов в Лок Сабху состоится в пятницу с 08:00 до 17:00. Избиратели в 21 штате и союзной территории будут выбирать 102 членов будущего парламента. Последние выборы прошли в 2019 году, тогда победу одержала партия Нарендры Моди. На предстоящих выборах Моди стремится стать премьер-министром третий раз.

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В Индии стартовали крупнейшие в мире парламентские выборы. Само голосование пройдет в семь этапов. В нем примут участие около 968 миллионов зарегистрированных избирателей. Об этом сообщает портал The Times of India. «Все готово для голосования. Сегодня начинаются крупнейшие в мире выборы. Индия готова начать выборы в Лок Сабху 2024 года с первого этапа в пятницу… В проходящем в семь этапов голосовании примут участие около 968 миллионов зарегистрированных избирателей», — сказано в тексте. Выборы пройдут с 19 апреля по 1 июня. Подсчет голосов будет завершен 4 июня. Голосование пройдет во всех 28 штатах и восьми союзных территориях Индии, где будет развернуто более одного миллиона избирательных участков, сказано в тексте. Голосование по первому этапу выборов в Лок Сабху состоится в пятницу с 08:00 до 17:00. Избиратели в 21 штате и союзной территории будут выбирать 102 членов будущего парламента. Последние выборы прошли в 2019 году, тогда победу одержала партия Нарендры Моди. На предстоящих выборах Моди стремится стать премьер-министром третий раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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