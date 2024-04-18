Самые масштабные в мире выборы стартовали в Индии

19 апреля 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

Выборы пройдут с 19 апреля по 1 июня (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Индии стартовали крупнейшие в мире парламентские выборы. Само голосование пройдет в семь этапов. В нем примут участие около 968 миллионов зарегистрированных избирателей. Об этом сообщает портал The Times of India. «Все готово для голосования. Сегодня начинаются крупнейшие в мире выборы. Индия готова начать выборы в Лок Сабху 2024 года с первого этапа в пятницу… В проходящем в семь этапов голосовании примут участие около 968 миллионов зарегистрированных избирателей», — сказано в тексте. Выборы пройдут с 19 апреля по 1 июня. Подсчет голосов будет завершен 4 июня. Голосование пройдет во всех 28 штатах и восьми союзных территориях Индии, где будет развернуто более одного миллиона избирательных участков, сказано в тексте. Голосование по первому этапу выборов в Лок Сабху состоится в пятницу с 08:00 до 17:00. Избиратели в 21 штате и союзной территории будут выбирать 102 членов будущего парламента. Последние выборы прошли в 2019 году, тогда победу одержала партия Нарендры Моди. На предстоящих выборах Моди стремится стать премьер-министром третий раз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Индии стартовали крупнейшие в мире парламентские выборы. Само голосование пройдет в семь этапов. В нем примут участие около 968 миллионов зарегистрированных избирателей. Об этом сообщает портал The Times of India. «Все готово для голосования. Сегодня начинаются крупнейшие в мире выборы. Индия готова начать выборы в Лок Сабху 2024 года с первого этапа в пятницу… В проходящем в семь этапов голосовании примут участие около 968 миллионов зарегистрированных избирателей», — сказано в тексте. Выборы пройдут с 19 апреля по 1 июня. Подсчет голосов будет завершен 4 июня. Голосование пройдет во всех 28 штатах и восьми союзных территориях Индии, где будет развернуто более одного миллиона избирательных участков, сказано в тексте. Голосование по первому этапу выборов в Лок Сабху состоится в пятницу с 08:00 до 17:00. Избиратели в 21 штате и союзной территории будут выбирать 102 членов будущего парламента. Последние выборы прошли в 2019 году, тогда победу одержала партия Нарендры Моди. На предстоящих выборах Моди стремится стать премьер-министром третий раз.