Команда «Ночи музыки» назвала артиста, который споет на рассвете

На акции «Светает» в «Ночь музыки» выступит Therr Maitz

05 июня 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Антон Беляев выступит вместе с оркестром B-A-C-H Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Ural Music Night В Екатеринбурге на акции «Светает», которая зафиналит музыкальный фестиваль «Ночь музыки», на рассвете выступит Therr Maitz (Антон Беляев). К тому же традиция вновь вернется на площадь возле Театра драмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе. «Тысячи зрителей с помощью зеркал будут ловить лучи солнца на Октябрьской площади. Хедлайнером сцены станет группа Therr Maitz. Вместе с камерным оркестром B-A-C-H она исполнит песню „Ночь пройдет, наступит утро ясное…“», — рассказали представители Ural Music Night. Лидер группы Антон Беляев известен по шоу «LAB. Музыкальная лаборатория Антона Беляева». На проект к нему приходят артисты — от Niletto до Льва Лещенко — и перепевают чужие и свои песни с хором. Также группа Therr Maitz попадала в рейтинг лучших артистов по версии iTunes и Apple Music и получала награду европейского MTV. В этом году «Ночь музыки» пройдет 28 июня. На разных площадках выступят GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Billy’s band, экс-солист группы «Ласковый май» Сергей Серков бывший солист ВИА «Синяя птица» Александр Дроздов, Антоха МС, Сергей Бобунец и другие. Все подробности об одном из самых масштабных фестивалей области — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на акции «Светает», которая зафиналит музыкальный фестиваль «Ночь музыки», на рассвете выступит Therr Maitz (Антон Беляев). К тому же традиция вновь вернется на площадь возле Театра драмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе. «Тысячи зрителей с помощью зеркал будут ловить лучи солнца на Октябрьской площади. Хедлайнером сцены станет группа Therr Maitz. Вместе с камерным оркестром B-A-C-H она исполнит песню „Ночь пройдет, наступит утро ясное…“», — рассказали представители Ural Music Night. Лидер группы Антон Беляев известен по шоу «LAB. Музыкальная лаборатория Антона Беляева». На проект к нему приходят артисты — от Niletto до Льва Лещенко — и перепевают чужие и свои песни с хором. Также группа Therr Maitz попадала в рейтинг лучших артистов по версии iTunes и Apple Music и получала награду европейского MTV. В этом году «Ночь музыки» пройдет 28 июня. На разных площадках выступят GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Billy’s band, экс-солист группы «Ласковый май» Сергей Серков бывший солист ВИА «Синяя птица» Александр Дроздов, Антоха МС, Сергей Бобунец и другие. Все подробности об одном из самых масштабных фестивалей области — в сюжете URA.RU.