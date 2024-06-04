04 июня 2024

Скандального подрядчика мэрии из ХМАО заподозрили в вождении под наркотиками

Бизнесмена из Нижневартовска заподозрили в употреблении наркотиков за рулем
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый отказался от прохождения освидетельствования на месте
Подозреваемый отказался от прохождения освидетельствования на месте Фото:

Директора "Нижневартовского комбината питания социальных учреждений" Владимира Валетова заподозрили в вождении под воздействием запрещенных веществ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«3 июня сотрудники полиции задержали директора предприятия „Комбинат питания социальных учреждений“ Владимира Валетова за рулем автомобиля Ауди. Его заподозрили в вождении в состоянии наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался», — сообщил инсайдер.

На Валетова составили административный протокол, а его автомобиль сначала поместили на штрафстоянку, а после вернули владельцу. По словам инсайдера, в скором времени дело будет передано в городской суд.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД Нижневартовска. Ответ ожидается.

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Директора "Нижневартовского комбината питания социальных учреждений" Владимира Валетова заподозрили в вождении под воздействием запрещенных веществ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «3 июня сотрудники полиции задержали директора предприятия „Комбинат питания социальных учреждений“ Владимира Валетова за рулем автомобиля Ауди. Его заподозрили в вождении в состоянии наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался», — сообщил инсайдер. На Валетова составили административный протокол, а его автомобиль сначала поместили на штрафстоянку, а после вернули владельцу. По словам инсайдера, в скором времени дело будет передано в городской суд. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД Нижневартовска. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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