Скандального подрядчика мэрии из ХМАО заподозрили в вождении под наркотиками

Директора "Нижневартовского комбината питания социальных учреждений" Владимира Валетова заподозрили в вождении под воздействием запрещенных веществ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«3 июня сотрудники полиции задержали директора предприятия „Комбинат питания социальных учреждений“ Владимира Валетова за рулем автомобиля Ауди. Его заподозрили в вождении в состоянии наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался», — сообщил инсайдер.
На Валетова составили административный протокол, а его автомобиль сначала поместили на штрафстоянку, а после вернули владельцу. По словам инсайдера, в скором времени дело будет передано в городской суд.
Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД Нижневартовска. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!