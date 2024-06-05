Военному, кинувшему гранату в мобилизованных, вынесли приговор

Военного, взорвавшего гранату в белгородской казарме, осудили на 16 лет
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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, гто, зарница, учебная граната
При взрыве гранаты погибли семь человек Фото:

Военному, который взорвал гранату в казарме в Белгородской области с мобилизованными, вынесли приговор. Он осужден на 23 года.

«Военный, взорвавший гранату в казарме в Белгородской области, осужден на 23 года колонии», — передает РИА Новости приговор. Трагедия произошла в начале 2023 года, после празднования Старого Нового года. Тогда погибли семь человек, еще 16 пострадали.

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Военному, который взорвал гранату в казарме в Белгородской области с мобилизованными, вынесли приговор. Он осужден на 23 года. «Военный, взорвавший гранату в казарме в Белгородской области, осужден на 23 года колонии», — передает РИА Новости приговор. Трагедия произошла в начале 2023 года, после празднования Старого Нового года. Тогда погибли семь человек, еще 16 пострадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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