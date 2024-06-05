Военному, кинувшему гранату в мобилизованных, вынесли приговор

Военного, взорвавшего гранату в белгородской казарме, осудили на 16 лет

При взрыве гранаты погибли семь человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военному, который взорвал гранату в казарме в Белгородской области с мобилизованными, вынесли приговор. Он осужден на 23 года.

«Военный, взорвавший гранату в казарме в Белгородской области, осужден на 23 года колонии», — передает РИА Новости приговор. Трагедия произошла в начале 2023 года, после празднования Старого Нового года. Тогда погибли семь человек, еще 16 пострадали.