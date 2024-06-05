В Магнитогорске назвали способы предотвращения детской смертности

В Магнитогорске успешно предотвращают смертность детей до года
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Жара. Челябинск, ребенок, малыш, коляска, мать, ноги, мамаша
Ситуация требует постоянного контроля со стороны служб, работающих с семьями Фото:

Главный педиатр Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, заведующая второй детской поликлиникой Юлия Щербакова выступила с анализом причин детской смертности в домашних условиях. По ее словам, большинство таких случаев можно предотвратить за счет скоординированных усилий полиции, социальных и медицинских служб.

«В течение 2023 года в городе Магнитогорске на дому умерло восемь детей в возрасте до года. Очень хочется верить, что и не будет», — поделилась Щербакова на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Она также призвала всех участников комиссии к оперативному обмену информацией о семьях, где есть риски для здоровья и жизни детей.

Юлия Щербакова подчеркнула важность своевременного выявления и реагирования на проблемы в социально неблагополучных семьях, чтобы предотвратить трагедии. По ее словам, ситуация с младенческой смертностью требует постоянного внимания со стороны всех служб, работающих с детьми и семьями.

Ранее стало известно, что травмы, отравления и утопления стали главными причинами смертности детей в Челябинской области за 2023 год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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Главный педиатр Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, заведующая второй детской поликлиникой Юлия Щербакова выступила с анализом причин детской смертности в домашних условиях. По ее словам, большинство таких случаев можно предотвратить за счет скоординированных усилий полиции, социальных и медицинских служб. «В течение 2023 года в городе Магнитогорске на дому умерло восемь детей в возрасте до года. Очень хочется верить, что и не будет», — поделилась Щербакова на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Она также призвала всех участников комиссии к оперативному обмену информацией о семьях, где есть риски для здоровья и жизни детей. Юлия Щербакова подчеркнула важность своевременного выявления и реагирования на проблемы в социально неблагополучных семьях, чтобы предотвратить трагедии. По ее словам, ситуация с младенческой смертностью требует постоянного внимания со стороны всех служб, работающих с детьми и семьями. Ранее стало известно, что травмы, отравления и утопления стали главными причинами смертности детей в Челябинской области за 2023 год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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