В Магнитогорске назвали способы предотвращения детской смертности

Главный педиатр Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, заведующая второй детской поликлиникой Юлия Щербакова выступила с анализом причин детской смертности в домашних условиях. По ее словам, большинство таких случаев можно предотвратить за счет скоординированных усилий полиции, социальных и медицинских служб.
«В течение 2023 года в городе Магнитогорске на дому умерло восемь детей в возрасте до года. Очень хочется верить, что и не будет», — поделилась Щербакова на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Она также призвала всех участников комиссии к оперативному обмену информацией о семьях, где есть риски для здоровья и жизни детей.
Юлия Щербакова подчеркнула важность своевременного выявления и реагирования на проблемы в социально неблагополучных семьях, чтобы предотвратить трагедии. По ее словам, ситуация с младенческой смертностью требует постоянного внимания со стороны всех служб, работающих с детьми и семьями.
Ранее стало известно, что травмы, отравления и утопления стали главными причинами смертности детей в Челябинской области за 2023 год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
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