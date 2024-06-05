Лаврова наградили орденом Жеребца. Фото

05 июня 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров с президентом Буркина-Фасо Ибрагим Траоре Фото: МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров награжден орденом Жеребца в африканской Буркина-Фасо. Орден был вручен во время визита министра в страну. «В ходе встречи с президентом Буркина-Фасо И.Траоре министру иностранных дел России С. В.Лаврову был вручен орден Жеребца», — сообщили в МИД России. Уточняется, что это высшая государственная награда африканской страны. Награда учреждена властями Буркина-Фасо в 1993 году. Она вручается военным или гражданским лицам за особые заслуги перед государством. Лавров находится с визитом в Буркина-Фасо 5 июня. Во время переговоров министр сообщил, что в африканской стране увеличат количество российских инструкторов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел России Сергей Лавров награжден орденом Жеребца в африканской Буркина-Фасо. Орден был вручен во время визита министра в страну. «В ходе встречи с президентом Буркина-Фасо И.Траоре министру иностранных дел России С. В.Лаврову был вручен орден Жеребца», — сообщили в МИД России. Уточняется, что это высшая государственная награда африканской страны. Награда учреждена властями Буркина-Фасо в 1993 году. Она вручается военным или гражданским лицам за особые заслуги перед государством. Лавров находится с визитом в Буркина-Фасо 5 июня. Во время переговоров министр сообщил, что в африканской стране увеличат количество российских инструкторов.