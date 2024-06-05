Лаврова наградили орденом Жеребца. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров с Президентом Буркина-Фасо. Stock, stock
Сергей Лавров с президентом Буркина-Фасо Ибрагим Траоре Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров награжден орденом Жеребца в африканской Буркина-Фасо. Орден был вручен во время визита министра в страну.

«В ходе встречи с президентом Буркина-Фасо И.Траоре министру иностранных дел России С. В.Лаврову был вручен орден Жеребца», — сообщили в МИД России. Уточняется, что это высшая государственная награда африканской страны. Награда учреждена властями Буркина-Фасо в 1993 году. Она вручается военным или гражданским лицам за особые заслуги перед государством.

Лавров находится с визитом в Буркина-Фасо 5 июня. Во время переговоров министр сообщил, что в африканской стране увеличат количество российских инструкторов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров награжден орденом Жеребца в африканской Буркина-Фасо. Орден был вручен во время визита министра в страну. «В ходе встречи с президентом Буркина-Фасо И.Траоре министру иностранных дел России С. В.Лаврову был вручен орден Жеребца», — сообщили в МИД России. Уточняется, что это высшая государственная награда африканской страны. Награда учреждена властями Буркина-Фасо в 1993 году. Она вручается военным или гражданским лицам за особые заслуги перед государством. Лавров находится с визитом в Буркина-Фасо 5 июня. Во время переговоров министр сообщил, что в африканской стране увеличат количество российских инструкторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...