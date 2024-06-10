Челябинская мэрия уверена, что метрострой требует с нее 1,1 миллиарда незаконно

Челябинские власти настаивают, что имели право распорядиться техникой из метро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска уверена, что АО «Челябметрострой» требует с нее 1,1 млрд рублей незаконно. Как URA.RU заявили в пресс-службе администрации, позицию властей подтвердили несколько судов.

«Вступившими в законную силу судебными актами установлено отсутствие права собственности или иного законного права заявителя АО „Челябметрострой“ на спорное имущество. Администрации города Челябинска на протяжении рассмотрения спора по существу настаивает на незаконности требований АО „Челябметрострой“ о взыскании неосновательного обогащения», — прокомментировали процесс в мэрии.

Власти напомнили, что солидарные требования предъявлены к мэрии, компании «Спецподземстрой», минимущества региона. Спорным стало оборудование, находящееся на площадках метрополитена Челябинска, стоимость которого попытался взыскать метрострой. Своим постановлением Арбитражный суд Уральского округа решения нижестоящих судов отменил, направив дело на новое рассмотрение.

Инициатор спора утверждает, что приобретенную им технику власти передали «Спецподземстрою» из Свердловской области. С помощью оборудования исполнитель выполнял муниципальные подряды. Кроме стоимости имущества, «Челябметрострой» ждет выплаты процентов за пользование.