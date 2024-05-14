Строившая челябинское метро фирма-банкрот требует с властей 1,1 млрд за технику

15 мая 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Метростроевцы потребовали 1,1 млрд рублей неосновательного обогащения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Строившая метро Челябинска компания «Челябметрострой», признанная банкротом, требует с властей региона и города 1,1 млрд рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, нижестоящие инстанции претензии не поддержали, но теперь эти решения отменены. «Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.11.2023 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2024 отменить. Дело направить на новое рассмотрение», — следует из постановления арбитража Уральского округа. Сумма в 1,1 млрд рублей сложилась из нескольких составляющих. Согласно материалам дела, «Челябметрострой» потребовал с минимущества региона 675,2 млн рублей неосновательного обогащения и 73,5 млн рублей процентов с этой суммы. Также размер требований составили солидарное взыскание с мэрии Челябинска и компании «Спецподземстрой» из Екатеринбурга 127,6 млн рублей того же неосновательного обогащения, 11,2 млн — процентов. Отдельно от муниципалитета ждут выплат в сумме 202,2 млн рублей возмещения обогащения, 10,5 млн — процентов. Спор собственник «Челябметростроя», компания «Калк-М» из Москвы, инициировал из-за 64 единиц техники. Впоследствии компания осталась третьим лицом в процессе. В числе оборудования есть трансформаторы, лебедки, шахтный копер, компрессорная станция, аппарат шахтной ремонтной сигнализации и другая техника. После сворачивания работ имуществом воспользовались муниципальные власти. По данным истца, мэрия передала технику компании «Спецподземстрой», которая выполняла муниципальные подряды. При этом МУП «Коммет» утверждал, что активы находятся на правах хозведения у него. Отказ последовал на основании анализа контракта между властями и «Челябметростроем». Нижестоящие суды заключили, что заказчик оплатил подряд, а исполнитель на эти деньги приобрел оборудование и выполнил работы. Строительство и содержание метро велось с 2000 года в качестве субподрядчика, с 2012 года — напрямую по муниципальным контрактам. В суде указали, что цена договора включала стоимость монтажных работ, механизмов и иные затраты, то есть включает все затраты. Когда работа по контрактам прекратилась, требований о возврате техники «Челябметрострой» не представил, а муниципалитет распорядился активами в качестве владельца. В документах суда указано, что это привело бы к катастрофическим последствиям. При подготовке материала URA.RU направило запросу всем сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Строившая метро Челябинска компания «Челябметрострой», признанная банкротом, требует с властей региона и города 1,1 млрд рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, нижестоящие инстанции претензии не поддержали, но теперь эти решения отменены. «Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.11.2023 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2024 отменить. Дело направить на новое рассмотрение», — следует из постановления арбитража Уральского округа. Сумма в 1,1 млрд рублей сложилась из нескольких составляющих. Согласно материалам дела, «Челябметрострой» потребовал с минимущества региона 675,2 млн рублей неосновательного обогащения и 73,5 млн рублей процентов с этой суммы. Также размер требований составили солидарное взыскание с мэрии Челябинска и компании «Спецподземстрой» из Екатеринбурга 127,6 млн рублей того же неосновательного обогащения, 11,2 млн — процентов. Отдельно от муниципалитета ждут выплат в сумме 202,2 млн рублей возмещения обогащения, 10,5 млн — процентов. Спор собственник «Челябметростроя», компания «Калк-М» из Москвы, инициировал из-за 64 единиц техники. Впоследствии компания осталась третьим лицом в процессе. В числе оборудования есть трансформаторы, лебедки, шахтный копер, компрессорная станция, аппарат шахтной ремонтной сигнализации и другая техника. После сворачивания работ имуществом воспользовались муниципальные власти. По данным истца, мэрия передала технику компании «Спецподземстрой», которая выполняла муниципальные подряды. При этом МУП «Коммет» утверждал, что активы находятся на правах хозведения у него. Отказ последовал на основании анализа контракта между властями и «Челябметростроем». Нижестоящие суды заключили, что заказчик оплатил подряд, а исполнитель на эти деньги приобрел оборудование и выполнил работы. Строительство и содержание метро велось с 2000 года в качестве субподрядчика, с 2012 года — напрямую по муниципальным контрактам. В суде указали, что цена договора включала стоимость монтажных работ, механизмов и иные затраты, то есть включает все затраты. Когда работа по контрактам прекратилась, требований о возврате техники «Челябметрострой» не представил, а муниципалитет распорядился активами в качестве владельца. В документах суда указано, что это привело бы к катастрофическим последствиям. При подготовке материала URA.RU направило запросу всем сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили.