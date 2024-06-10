Жители ХМАО засудили соседей, которые затопили их мочой и развели тараканов

В Нягани жители девятиэтажки засудили соседей за антисанитарию с тараканами, а также оказалось, что они держат собак, которых не выгуливают. Животным пришлось справлять нужду в квартире, из-за чего жильцов на нижнем этаже затопило мочой.
«[Собственники] содержат свое жилое помещение в антисанитарном состоянии, что приводит к размножению тараканов, которые являются источником возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Кроме того, в квартире ответчиков проживают собаки, выгул которых не осуществляется, от соседей постоянно поступают жалобы на зловонный запах и лай собак, жильцы квартиры расположенной под квартирой ответчиков жалуются на намокание потолка квартиры результатами жизнедеятельности собак», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».
Соседи также пожаловались на большое скопление мух. Суд обязал виновников привести жилье в порядок и начать ухаживать за собаками. «Решение суда в законную силу не вступило, сторонам предоставлен месячный срок на его обжалование», — добавляет пресс-служба суда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!