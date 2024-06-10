Жители ХМАО засудили соседей, которые затопили их мочой и развели тараканов

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Суд обязал соседей привести квартиру в порядок и обеспечить уход за животными
Суд обязал соседей привести квартиру в порядок и обеспечить уход за животными Фото:

В Нягани жители девятиэтажки засудили соседей за антисанитарию с тараканами, а также оказалось, что они держат собак, которых не выгуливают. Животным пришлось справлять нужду в квартире, из-за чего жильцов на нижнем этаже затопило мочой.

«[Собственники] содержат свое жилое помещение в антисанитарном состоянии, что приводит к размножению тараканов, которые являются источником возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Кроме того, в квартире ответчиков проживают собаки, выгул которых не осуществляется, от соседей постоянно поступают жалобы на зловонный запах и лай собак, жильцы квартиры расположенной под квартирой ответчиков жалуются на намокание потолка квартиры результатами жизнедеятельности собак», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».

Соседи также пожаловались на большое скопление мух. Суд обязал виновников привести жилье в порядок и начать ухаживать за собаками. «Решение суда в законную силу не вступило, сторонам предоставлен месячный срок на его обжалование», — добавляет пресс-служба суда.

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В Нягани жители девятиэтажки засудили соседей за антисанитарию с тараканами, а также оказалось, что они держат собак, которых не выгуливают. Животным пришлось справлять нужду в квартире, из-за чего жильцов на нижнем этаже затопило мочой. «[Собственники] содержат свое жилое помещение в антисанитарном состоянии, что приводит к размножению тараканов, которые являются источником возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Кроме того, в квартире ответчиков проживают собаки, выгул которых не осуществляется, от соседей постоянно поступают жалобы на зловонный запах и лай собак, жильцы квартиры расположенной под квартирой ответчиков жалуются на намокание потолка квартиры результатами жизнедеятельности собак», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Соседи также пожаловались на большое скопление мух. Суд обязал виновников привести жилье в порядок и начать ухаживать за собаками. «Решение суда в законную силу не вступило, сторонам предоставлен месячный срок на его обжалование», — добавляет пресс-служба суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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