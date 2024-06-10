Пивоваров Башкортостана проверят на подделку этикеток челябинского пива

Пивоваренную компанию «Рауш биер» из Башкортостана проверят на подделку этикеток пива из Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с заявлением обратилась «Аргаяшская пивоварня».
«Дело по признакам недобросовестных конкурентных действий возбуждено в отношении компании „Рауш биер“ из Башкортостана. В своем заявлении ООО „Аргаяшская пивоварня“ указала на копирование этикеток его продукции», — заявили в УФАС.
Проверка затронет марки пива «Жигулевское» и «Челябинское». Со слов юристов компании, пивоварня реализует пиво с данными этикетками с 2018 года. Заявитель посчитал, что «Рауш биер» вводит покупателей в заблуждение.
Другая сторона с претензиями не согласилась. Отметив, что продает свое пиво с 2022 года, представители фирмы добавили, что на этикетках ее продукции присутствуют ярко выраженные отличия.
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