10 июня 2024

Над промзоной Челябинска поднялся черный дым. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дым от горения тополиного пуха поднялся столбами черного дыма
Дым от горения тополиного пуха поднялся столбами черного дыма Фото:

Над промзоной Челябинска из-за пожара 11 июня поднялись столбы черного дыма. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, причиной стало возгорание тополиного пуха у Никольской рощи.

«Горит пух в районе Никольской рощи. На месте работают подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона», — сообщили URA.RU в МЧС.

Густой черный дым стал заметен из центра Челябинска. Ориентировочно площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Дым поднялся из-за горения пуха на площади 50 квадратных метров
Дым поднялся из-за горения пуха на площади 50 квадратных метров
Фото:

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Над промзоной Челябинска из-за пожара 11 июня поднялись столбы черного дыма. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, причиной стало возгорание тополиного пуха у Никольской рощи. «Горит пух в районе Никольской рощи. На месте работают подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона», — сообщили URA.RU в МЧС. Густой черный дым стал заметен из центра Челябинска. Ориентировочно площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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