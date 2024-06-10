Дым от горения тополиного пуха поднялся столбами черного дыма
Над промзоной Челябинска из-за пожара 11 июня поднялись столбы черного дыма. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, причиной стало возгорание тополиного пуха у Никольской рощи.
«Горит пух в районе Никольской рощи. На месте работают подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона», — сообщили URA.RU в МЧС.
Густой черный дым стал заметен из центра Челябинска. Ориентировочно площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
Дым поднялся из-за горения пуха на площади 50 квадратных метров
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