Свердловчан напугали мужчины, расстреливавшие магазины

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Силовики начали поиски стрелков
Силовики начали поиски стрелков Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) двое неизвестных мужчин расстреляли из пистолета торговые точки, испугав тем самым горожан, находившихся рядом. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«Они стреляли в киоск и двери магазина, там находились люди. К счастью, пострадавших не оказалось. От выстрелов остались следы», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Там пояснили, что информация об инциденте зарегистрирована в ОМВД России «Первоуральский». «Участковые уполномоченные полиции проводят проверку, устанавливают личности злоумышленников. По итогам проверки в рамках действующего законодательства будет принято процессуальное решение. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

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В Первоуральске (Свердловская область) двое неизвестных мужчин расстреляли из пистолета торговые точки, испугав тем самым горожан, находившихся рядом. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «Они стреляли в киоск и двери магазина, там находились люди. К счастью, пострадавших не оказалось. От выстрелов остались следы», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Там пояснили, что информация об инциденте зарегистрирована в ОМВД России «Первоуральский». «Участковые уполномоченные полиции проводят проверку, устанавливают личности злоумышленников. По итогам проверки в рамках действующего законодательства будет принято процессуальное решение. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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