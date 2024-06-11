Свердловчан напугали мужчины, расстреливавшие магазины

В Первоуральске (Свердловская область) двое неизвестных мужчин расстреляли из пистолета торговые точки, испугав тем самым горожан, находившихся рядом. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«Они стреляли в киоск и двери магазина, там находились люди. К счастью, пострадавших не оказалось. От выстрелов остались следы», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Там пояснили, что информация об инциденте зарегистрирована в ОМВД России «Первоуральский». «Участковые уполномоченные полиции проводят проверку, устанавливают личности злоумышленников. По итогам проверки в рамках действующего законодательства будет принято процессуальное решение. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.
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