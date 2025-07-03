Екатеринбуржца обвинили в смерти матери: он заморил ее голодом

В Екатеринбурге сын морил голодом мать, ее нашли мертвой и без одежды

03 июля 2025 в 19:05 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в доме на Учителей Фото: Сергей Бодров © URA.RU В Екатеринбурге жильцы дома на улице Учителей, 7А обвинили 59-летнего соседа Олега в том, что он морил голодом пожилую мать. Накануне ее обнаружили мертвой, сказали URA.RU соседи. «2 июля медики приехали и увидел истощенную женщину. Кожа да кости. Они констатировали смерть. Вызвали полицию и Следственный комитет. Сотрудники были удивлены тому, насколько сильно захламлена квартира. Там мусор просто везде», — описывает собеседница агентства. По словам другой соседки, медики якобы сказали, что пенсионерку заморили голодом. «Видно, что за ней никто не ухаживал. До этого врачи приезжали к ней в апреле, она тогда еще была в нормально состоянии. А потом Олег зачем-то закрыл холодильники на замки и перестал кормить ее. Он ее даже не мыл, а просто духами брызгал», — добавила она. Квартира, где скончалась женщина, захламлена Фото: Сергей Бодров © URA.RU «Меня всю трясло, когда я увидела ее мертвой. На ней не было одежды. Просто один скелет. Кругом мусор, тараканы. Даже по трупу тараканы ползали», — вспоминает соседка. Она и другие жильцы неоднократно жаловались на Олега. По их словам, он не намерено не убирается, а от квартиры идет вонь. Кроме того, Олег якобы плохо относился к маме. Жильцы думают, что он мог избивать ее: «Он нигде не работает, живет на ее пенсию». Олег подтвердил корреспондент гибель мамы. Но опроверг, что якобы морил ее голодом. «Я откуда знаю, отчего она умерла? Я приносил ей, она кушала. Я кушал, она кушала. [Отчего скончалась тогда?] Не знаю, сказали, старческое что-то. [Холодильники зачем замотали?] Да потому что она открывала их, но ничего не брала и не закрывала. Холодильник таял», — ответил мужчина на вопросы URA.RU. Он уверяет, что у мамы около четырех месяцев назад сильно заболели ноги, она перестала ходить. Несмотря на это Олег все равно продолжал закрывать холодильники: «По привычке». «[Чем вы вообще занимаетесь?]. Ничем, просто встаю и все. Может, лет десять назад и была мечта, но сейчас ничего нет. Я просто существую как животное. У есть внуки, я раньше ездил к ним, сейчас просто по телефону созваниваюсь», — заключил собеседник. По данным URA.RU, экспертиза показала, что женщина скончалась от хронического заболевания. Родные занимаются организацией похорон. Шесть соседей обратились в полицию и пожаловались на вонь от квартиры Олега. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге жильцы дома на улице Учителей, 7А обвинили 59-летнего соседа Олега в том, что он морил голодом пожилую мать. Накануне ее обнаружили мертвой, сказали URA.RU соседи. «2 июля медики приехали и увидел истощенную женщину. Кожа да кости. Они констатировали смерть. Вызвали полицию и Следственный комитет. Сотрудники были удивлены тому, насколько сильно захламлена квартира. Там мусор просто везде», — описывает собеседница агентства. По словам другой соседки, медики якобы сказали, что пенсионерку заморили голодом. «Видно, что за ней никто не ухаживал. До этого врачи приезжали к ней в апреле, она тогда еще была в нормально состоянии. А потом Олег зачем-то закрыл холодильники на замки и перестал кормить ее. Он ее даже не мыл, а просто духами брызгал», — добавила она. «Меня всю трясло, когда я увидела ее мертвой. На ней не было одежды. Просто один скелет. Кругом мусор, тараканы. Даже по трупу тараканы ползали», — вспоминает соседка. Она и другие жильцы неоднократно жаловались на Олега. По их словам, он не намерено не убирается, а от квартиры идет вонь. Кроме того, Олег якобы плохо относился к маме. Жильцы думают, что он мог избивать ее: «Он нигде не работает, живет на ее пенсию». Олег подтвердил корреспондент гибель мамы. Но опроверг, что якобы морил ее голодом. «Я откуда знаю, отчего она умерла? Я приносил ей, она кушала. Я кушал, она кушала. [Отчего скончалась тогда?] Не знаю, сказали, старческое что-то. [Холодильники зачем замотали?] Да потому что она открывала их, но ничего не брала и не закрывала. Холодильник таял», — ответил мужчина на вопросы URA.RU. Он уверяет, что у мамы около четырех месяцев назад сильно заболели ноги, она перестала ходить. Несмотря на это Олег все равно продолжал закрывать холодильники: «По привычке». «[Чем вы вообще занимаетесь?]. Ничем, просто встаю и все. Может, лет десять назад и была мечта, но сейчас ничего нет. Я просто существую как животное. У есть внуки, я раньше ездил к ним, сейчас просто по телефону созваниваюсь», — заключил собеседник. По данным URA.RU, экспертиза показала, что женщина скончалась от хронического заболевания. Родные занимаются организацией похорон. Шесть соседей обратились в полицию и пожаловались на вонь от квартиры Олега.