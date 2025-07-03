Свердловские рыбаки нашли зуб древнего гиганта и кость размером с ребенка. Фото

В Свердловской области на реке Сосьва нашли уникальные останки мамонта
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Музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского. Салехард , мамонт, скелет мамонта, ямал
Вероятно, кость и зуб передадут ученым для исследования (архивное фото) Фото:

На реке Сосьве Свердловской области нашли кость и зуб мамонта. Артефакт является уникальным, сообщил URA.RU кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН, Павел Косинцев и объяснил, почему.

«Это целая бедренная кость мамонта, на фото есть еще зуб мамонта. Кости мамонта регулярно находят на реке Сосьве и других реках востока Свердловской области, но обычно это обломки. А такие целые кости находят редко, не каждый год. Находка эта, как и любая ископаемая кость имеет научный интерес», — высказался ученый, которому корреспондент показал находки по фото.

Они опубликованы telegram-каналом «Это Серов, детка». В паблике говорится, что останки древнего гиганта нашли рыбаки. На кадрах ребенок позирует рядом с костью, которая достает ему до плеча. Что будет дальше с находкой, пока не уточняется.

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На реке Сосьве Свердловской области нашли кость и зуб мамонта. Артефакт является уникальным, сообщил URA.RU кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН, Павел Косинцев и объяснил, почему. «Это целая бедренная кость мамонта, на фото есть еще зуб мамонта. Кости мамонта регулярно находят на реке Сосьве и других реках востока Свердловской области, но обычно это обломки. А такие целые кости находят редко, не каждый год. Находка эта, как и любая ископаемая кость имеет научный интерес», — высказался ученый, которому корреспондент показал находки по фото. Они опубликованы telegram-каналом «Это Серов, детка». В паблике говорится, что останки древнего гиганта нашли рыбаки. На кадрах ребенок позирует рядом с костью, которая достает ему до плеча. Что будет дальше с находкой, пока не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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