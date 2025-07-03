На реке Сосьве Свердловской области нашли кость и зуб мамонта. Артефакт является уникальным, сообщил URA.RU кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН, Павел Косинцев и объяснил, почему.
«Это целая бедренная кость мамонта, на фото есть еще зуб мамонта. Кости мамонта регулярно находят на реке Сосьве и других реках востока Свердловской области, но обычно это обломки. А такие целые кости находят редко, не каждый год. Находка эта, как и любая ископаемая кость имеет научный интерес», — высказался ученый, которому корреспондент показал находки по фото.
Они опубликованы telegram-каналом «Это Серов, детка». В паблике говорится, что останки древнего гиганта нашли рыбаки. На кадрах ребенок позирует рядом с костью, которая достает ему до плеча. Что будет дальше с находкой, пока не уточняется.
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