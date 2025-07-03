Как доехать в Екатеринбурге до «Иннопрома» бесплатно: расписание

До выставки «Иннопром» в «Екатеринбург ЭКСПО» с 7 по 10 июля будут ходить бесплатные автобусы. Шаттлы будут курсировать от станции метро «Ботаническая», а также от пяти отелей: Azimut, Novotel, Грин Парк Отель, Маринс Парк Отель, Атриум Палас — и обратно. Первые основные рейсы запланированы на 8:30, рассказали на коллегии в мэрии, сообщает корреспондент URA.RU.
От станции метро «Ботаническая» до «Екатеринбург ЭКСПО» автобусы будут курсировать с 7 по 10 июля каждые 15 минут с 8:30 до 12:30. Далее каждые 30 минут с 12:30 до 16:30. 10 июля время отправки сократится на один час. Автобусы заберут последнего пассажира на «Иннопром» в 15:30.
Обратно от «Екатеринбург ЭКСПО» до станции метро «Ботаническая» шаттлы направятся в 9:05. До 13:05 они будут курсировать каждые 15 минут. Далее каждые 30 минут с 13:05 до 15:35. И каждые 15 минут с 17:05 до 18:50. 10 июля время отъезда сократится на час. Последний автобус с выставки уедет в 17:50.
Все четыре дня с «Иннопрома» до Ботанического микрорайона нельзя будет бесплатно добраться с 15:35 до 17:05. В это время у шаттлов запланирован перерыв.
От отелей транспорт будет ходить все четыре дня каждые 30 минут:
- 7 июля до остановки «Иннопром» (вход №2) шаттл будет курсировать с 7:00 до 16:00, обратно — с 7:30 до 19:30;
- 8 июля до остановки «Улица Универсиады» с 6:00 до 16:00, обратно с 6:30 до 19:30;
- 9 июля до остановки «Иннопром» (вход №2) с 7:00 до 16:00, обратно с 7:30 до 19:30;
- 10 июля до остановки «Иннопром» (вход №2) с 8:00 до 15:00, обратно с 8:30 до 19:00.
«Иннопром» пройдет в Екатеринбурге в 2025 году в 15-тый раз. Страной-партнером в этом году стала Саудовская Аравия. Стенд Свердловской области традиционно будет размещен в третьем павильоне. 24 компании из столицы Урала представят на нем свои инновации и импортозамещающую продукцию. В частности, будет показан автомат по производству хинкалей.
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