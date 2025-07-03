Молния подожгла дом в коттеджном поселке под Екатеринбургом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом загорелся сразу после удара молнии
Дом загорелся сразу после удара молнии Фото:

Под Екатеринбургом в коттеджном поселке «Седельники Park» (деревня Малое Седельниково) разряд молнии ударил в крышу дома, что привело к мгновенному пожару. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Огонь моментально охватил дом после удара молнии. До прибытия спасателей тушить пожар помогали соседи», — сказал собеседник. Он отметил, что обошлось без пострадавших.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Под Екатеринбургом в коттеджном поселке «Седельники Park» (деревня Малое Седельниково) разряд молнии ударил в крышу дома, что привело к мгновенному пожару. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Огонь моментально охватил дом после удара молнии. До прибытия спасателей тушить пожар помогали соседи», — сказал собеседник. Он отметил, что обошлось без пострадавших. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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