Дом загорелся сразу после удара молнии
Под Екатеринбургом в коттеджном поселке «Седельники Park» (деревня Малое Седельниково) разряд молнии ударил в крышу дома, что привело к мгновенному пожару. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Огонь моментально охватил дом после удара молнии. До прибытия спасателей тушить пожар помогали соседи», — сказал собеседник. Он отметил, что обошлось без пострадавших.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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