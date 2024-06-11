Умер экс-глава свердловского ГУФСИН

Умер бывший руководитель ГУФСИН России по Свердловской области Сергей Худорожков. Об этом сообщили представители ведомства в соцсети.
«Скончался 11 июня после тяжелой болезни на 62 году бывший начальник ГУФСИН в регионе генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Сергей Вячеславович Худорожков. Руководство, коллектив и ветераны ГУФСИН России по Свердловской области выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Худорожков возглавлял ГУФСИН в области пять с половиной лет — с октября 2010 года по июль 2016 года. После выхода на заслуженный отдых он вернулся из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, где преподавал в университете ФСИН России, отметили в ведомстве.
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