В Магнитогорске на Сабантуе покажут Кубок Гагарина

В Магнитогорске Челябинской области, 15 июня отметят праздник Сабантуй. На мероприятии организуют фотозону с Кубком Гагарина, который был выигран ХК «Металлург». Также пройдет автограф-сессия с хоккеистом Егором Коробкиным, сообщил ХК «Металлург»
«Кубок Гагарина — на Сабантуе! В субботу, 15 июня, в Магнитогорске будет организована фотозона с Кубком Гагарина и автограф-сессией с участием Егора Коробкина. Кубок будет выставлен с 11:00 до 13:00», — сообщили в telegram-канале ХК «Металлург».
Ранее в Магнитогорске в честь победы ХК «Металлург» на Чемпионате КХЛ проходил чемпионский парад. Тогда главный трофей вынесли два хоккеиста — Максим Карпов и Егор Яковлев. На праздничном концерте в конце дня чествования «Металлурга» спела Клава Кока. Напомним, что в апреле 2024 года «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Также «Металлург» стал лучшим клубом КХЛ по итогам сезона 2023/2024 годов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!