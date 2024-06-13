13 июня 2024

В Магнитогорске на Сабантуе покажут Кубок Гагарина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У жителей Магнитогорска снова появится возможность сделать фото с Кубком Гагарина
У жителей Магнитогорска снова появится возможность сделать фото с Кубком Гагарина Фото:

В Магнитогорске Челябинской области, 15 июня отметят праздник Сабантуй. На мероприятии организуют фотозону с Кубком Гагарина, который был выигран ХК «Металлург». Также пройдет автограф-сессия с хоккеистом Егором Коробкиным, сообщил ХК «Металлург»

«Кубок Гагарина — на Сабантуе! В субботу, 15 июня, в Магнитогорске будет организована фотозона с Кубком Гагарина и автограф-сессией с участием Егора Коробкина. Кубок будет выставлен с 11:00 до 13:00», — сообщили в telegram-канале ХК «Металлург».

Ранее в Магнитогорске в честь победы ХК «Металлург» на Чемпионате КХЛ проходил чемпионский парад. Тогда главный трофей вынесли два хоккеиста — Максим Карпов и Егор Яковлев. На праздничном концерте в конце дня чествования «Металлурга» спела Клава Кока. Напомним, что в апреле 2024 года «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Также «Металлург» стал лучшим клубом КХЛ по итогам сезона 2023/2024 годов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске Челябинской области, 15 июня отметят праздник Сабантуй. На мероприятии организуют фотозону с Кубком Гагарина, который был выигран ХК «Металлург». Также пройдет автограф-сессия с хоккеистом Егором Коробкиным, сообщил ХК «Металлург» «Кубок Гагарина — на Сабантуе! В субботу, 15 июня, в Магнитогорске будет организована фотозона с Кубком Гагарина и автограф-сессией с участием Егора Коробкина. Кубок будет выставлен с 11:00 до 13:00», — сообщили в telegram-канале ХК «Металлург». Ранее в Магнитогорске в честь победы ХК «Металлург» на Чемпионате КХЛ проходил чемпионский парад. Тогда главный трофей вынесли два хоккеиста — Максим Карпов и Егор Яковлев. На праздничном концерте в конце дня чествования «Металлурга» спела Клава Кока. Напомним, что в апреле 2024 года «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Также «Металлург» стал лучшим клубом КХЛ по итогам сезона 2023/2024 годов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...