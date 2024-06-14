Посол Антонов: спецслужбы США подвергают унижениям граждан РФ

Россиян подвергают унижениям во время наглых обысков и многочисленных допросов, особенно если они посещают российское посольство. Об этом заявил посоло России в США Анатолий Антонов.
«Проводили бесцеремонные обыски, подвергая людей унижениям. Невозможно даже подсчитать количество допросов. Особенно если россияне приходят в российское посольство, их ожидают дополнительные 'собеседования' относительно целей визита и полученных инструкций от посла», — рассказал Антонов РИА Новости.
Посол также отметил, что американские спецслужбы всегда критически относились к активности российского посольства в части поддержания контактов и помощи россиянам на территории США. Антонов подчеркнул, что в последние два года действия местных властей против российских граждан приобрели особенно агрессивный и провокационный характер.
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