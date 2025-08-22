Аналитики развеяли любимый миф европейских политиков о «чистой» энергетике без выбросов

Европе не хватает смелости признать провал идеи сокращения углеродных выбросов
По данным документа, расходы ЕС на переход к зеленой энергетике за последние десять лет достигли 10 триллионов долларов
По данным документа, расходы ЕС на переход к зеленой энергетике за последние десять лет достигли 10 триллионов долларов Фото:

Европейские политики не готовы публично признать провал стратегии «чистого нуля» — полного отказа от ископаемого топлива для сокращения выбросов углекислого газа, так как тратят на это миллионы долларов, а пользы получают мало. К такому выводу пришли авторы аналитического доклада «Новый облик мировой энергетики».

«Концепция „чистого нуля“ фактически перечеркивает столетия поступательного развития общества, предлагая человечеству энергетический регресс. Однако у европейских политиков не хватает смелости публично признать этот факт», — сказано в докладе. Его приводит РИА Новости.

Ключевой проблемой, по мнению экспертов, является низкая плотность энергетического потока у возобновляемых источников — солнечной и ветровой энергии. По этому показателю они значительно уступают углю, нефти, газу и атомной энергии. Таким образом, концепция «чистого нуля» ведет не к прогрессу, а к энергетическому регрессу.

За последнее десятилетие общие расходы на переход к зеленой энергетике достигли 10 триллионов долларов, однако доля солнца и ветра в мировом энергобалансе выросла лишь на четыре процентных пункта — до 6%. Как отмечается в докладе, даже удвоение инвестиций не позволит достичь желаемых целей: для достижения нулевых выбросов к 2050 году потребуется более 180 триллионов долларов.

Кроме того, интеграция возобновляемых источников требует масштабной трансформации инфраструктуры, сложность которой часто недооценивается. Исторически переход на новые виды топлива никогда не приводил к полному отказу от существующих: например, уголь до сих пор занимает значительную долю в мировом энергобалансе — около 25%. 

