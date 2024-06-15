Испания не смогла обойтись без российского железа и вынуждена возобновить закупки

После трехмесячного перерыва Испания снова начала импортировать железо и сталь из России. Об этом свидетельствуют данные европейской статистической службы. Мадрид прекратил регулярные закупки в декабре 2023 года, но в апреле 2024 года покупки были возобновлены.
«В середине весны покупки возобновились — было ввезено 21,3 тысячи тонн этих металлов на восемь миллионов евро», — передает РИА Новости. Кроме того, Испания значительно увеличила закупки алюминия и титана из России.
Несмотря на возобновление торговли в некоторых сегментах, общий объем взаимной торговли между двумя странами уменьшился на 14% и составил 248 миллионов евро в апреле 2024 года. Из этой суммы 177,2 миллиона евро приходится на российский экспорт, а 70,8 миллиона евро — на испанский.
Ранее железнодорожная компания Латвии «Pasaieru Vilciens»» попросила разрешить закупки в России запчастей для поездов, передает «Национальная служба новостей». В парке перевозчика преобладают поезда советской сборки. Запчасти для этих поездов в основном производятся на предприятиях России и Белоруссии.
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