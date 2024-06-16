Целители занимаются травничеством и корректировкой энергии
Министерство здравоохранения выдало разрешение на работу шести народным целителям. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
Из документа следует, что целители в Пермском крае занимаются биоэнергокоррекцией и травничеством. Также специалисты народной медицины помогают бороться с алкоголизмом, курением табака и перееданием.
Пятеро целителей имеют право официально работать с 2020 по 2025 год, а один — до 2029 года.
Целители, работающие в Прикамье
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