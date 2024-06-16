16 июня 2024

Пермский минздрав выдал разрешения на работу шести целителям. Скрин

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Целители занимаются травничеством и корректировкой энергии
Целители занимаются травничеством и корректировкой энергии Фото:

Министерство здравоохранения выдало разрешение на работу шести народным целителям. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

Из документа следует, что целители в Пермском крае занимаются биоэнергокоррекцией и травничеством. Также специалисты народной медицины помогают бороться с алкоголизмом, курением табака и перееданием.

Пятеро целителей имеют право официально работать с 2020 по 2025 год, а один — до 2029 года.

Целители, работающие в Прикамье
Целители, работающие в Прикамье
Фото:

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Министерство здравоохранения выдало разрешение на работу шести народным целителям. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Из документа следует, что целители в Пермском крае занимаются биоэнергокоррекцией и травничеством. Также специалисты народной медицины помогают бороться с алкоголизмом, курением табака и перееданием. Пятеро целителей имеют право официально работать с 2020 по 2025 год, а один — до 2029 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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