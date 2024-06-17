17 июня 2024

В Екатеринбурге возле кладбища нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Татаро-башкирское кладбище. Воинские захоронения. Сафин
Тело неизвестного лежало под забором мусульманского кладбища Фото:

В Екатеринбурге возле мусульманского кладбища нашли труп неизвестного мужчины. Подробности URA.RU рассказал источник.

«Случайный прохожий 17 июня обнаружил у татаро-башкирского кладбища на улице Черкасская, 9 труп мужчины. На вид покойнику примерно 40-55 лет», — сказал собеседник агентства.

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину, от чего скончался незнакомец, установят судмедэксперты. Также следствию предстоит выяснить личность мужчины. В пресс-службе регионального СКР воздержались от комментария.

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В Екатеринбурге возле мусульманского кладбища нашли труп неизвестного мужчины. Подробности URA.RU рассказал источник. «Случайный прохожий 17 июня обнаружил у татаро-башкирского кладбища на улице Черкасская, 9 труп мужчины. На вид покойнику примерно 40-55 лет», — сказал собеседник агентства. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину, от чего скончался незнакомец, установят судмедэксперты. Также следствию предстоит выяснить личность мужчины. В пресс-службе регионального СКР воздержались от комментария.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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