В Екатеринбурге возле кладбища нашли труп

Тело неизвестного лежало под забором мусульманского кладбища
В Екатеринбурге возле мусульманского кладбища нашли труп неизвестного мужчины. Подробности URA.RU рассказал источник.
«Случайный прохожий 17 июня обнаружил у татаро-башкирского кладбища на улице Черкасская, 9 труп мужчины. На вид покойнику примерно 40-55 лет», — сказал собеседник агентства.
Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину, от чего скончался незнакомец, установят судмедэксперты. Также следствию предстоит выяснить личность мужчины. В пресс-службе регионального СКР воздержались от комментария.
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