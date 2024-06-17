В Нижневартовске из-за паводка изменили маршрут автобуса

В Нижневартовске (ХМАО) из-за паводка изменился маршрут городского автобуса №93, который следовал в сторону СОНТ «Буровик». Об этом сообщили на сайте администрации города.
«По результатам комиссионного обследования городского автобусного маршрута №93 „Автовокзал — Пост МЧС — Автовокзал“, в связи с повышением воды в Оби принято решение о временном изменении движения автобусов по данному направлению», — написали на сайте мэрии. Автобус будет следовать до остановки «РЭБ флота» до отмены ограничений.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Нижневартовске на утро 18 июня подтоплено 494 приусадебных участка и имеется 4 перелива через проезжую часть. За сутки вода затопила 81 участок в садовых товариществах города.
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