17 июня 2024

В Нижневартовске из-за паводка изменили маршрут автобуса

В Нижневартовске изменился маршрут автобуса №93 из-за затопления дороги к дачам
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске изменили маршрут автобуса №93
В Нижневартовске изменили маршрут автобуса №93 Фото:
новость из сюжета
Паводок 2024 в ХМАО

В Нижневартовске (ХМАО) из-за паводка изменился маршрут городского автобуса №93, который следовал в сторону СОНТ «Буровик». Об этом сообщили на сайте администрации города.

«По результатам комиссионного обследования городского автобусного маршрута №93 „Автовокзал — Пост МЧС — Автовокзал“, в связи с повышением воды в Оби принято решение о временном изменении движения автобусов по данному направлению», — написали на сайте мэрии. Автобус будет следовать до остановки «РЭБ флота» до отмены ограничений.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Нижневартовске на утро 18 июня подтоплено 494 приусадебных участка и имеется 4 перелива через проезжую часть. За сутки вода затопила 81 участок в садовых товариществах города.

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В Нижневартовске (ХМАО) из-за паводка изменился маршрут городского автобуса №93, который следовал в сторону СОНТ «Буровик». Об этом сообщили на сайте администрации города. «По результатам комиссионного обследования городского автобусного маршрута №93 „Автовокзал — Пост МЧС — Автовокзал“, в связи с повышением воды в Оби принято решение о временном изменении движения автобусов по данному направлению», — написали на сайте мэрии. Автобус будет следовать до остановки «РЭБ флота» до отмены ограничений. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Нижневартовске на утро 18 июня подтоплено 494 приусадебных участка и имеется 4 перелива через проезжую часть. За сутки вода затопила 81 участок в садовых товариществах города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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