В ХМАО паводком затопило 159 участков и 6 домов за сутки

В ХМАО на 18 июня паводковыми водами подтоплены 712 приусадебных участков (+103 за сутки), 162 земельных (+56 за сутки) и 11 жилых домов (+6 за сутки). Об этом сообщается в сводке регионального ГУ МЧС России.
«На реке Обь в СОТ города Нижневартовск подтоплено 494 приусадебных участка (за сутки +81 участок) и имеется 4 перелива через проезжую часть. На протоках Лангепас и Каюковская в СНТ города Лангепас подтоплено 218 приусадебных участков (за сутки +22 участка)», — написано на сайте ведомства.
Еще динамика подтоплений есть в населенных пунктах Саранпауль (подтоплено 48 земельных участков и 11 жилых домов, за сутки +3 и +6, соответственно), Мегион (102 земельных участка, за сутки +52) и Соснина (1 земельный участок, за сутки +1). Без динамики остаются Хурумпауль (1 земельный участок и 1 жилой дом), Былино (5 земельных участков) и Вампугол (5 земельных участков).
Уровень воды в Оби за сутки поднялся от +2 до +3 сантиметров. Также изменения наблюдаются на реках Иртыш (от +1 до +3), Конда (от -1 до +3), Северная Сосьва (от -24 до +10), Большой Юган (от -4 до -16), Вах (от -4 до +5) и Ляпин (+22).
Среди муниципалитетов Югры, которые сильнее всех пострадали в результате паводка, — Нижневартовск, Лангепас и Саранпауль. Сейчас для них действуют 10 пунктов временного размещения: по три в Нижневартовске и Ленгепасе, два в Нижневартовском районе, один в Сургутском районе и один в Березовском.
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