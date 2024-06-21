Свердловский экс-полицейский искалечил школьника из-за песни Людмилы Гурченко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На обидчика написали заявление в полицию
На обидчика написали заявление в полицию Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) бывший полицейский швырнул палку в детей, сильно попав в одного, потому что они не включили песню «пять минут» Людмилы Гурченко. У 12-летнего мальчика диагностировали сотрясение. Информация об этом появилась в Telegram.

«Кричал матом и требовал выключить треки, пугал, что раньше работал в органах. Потом успокоился и попросил поставить Людмилу Гурченко. Дети не оценили вкус мужчины и отказались. Тогда фанат советской эстрады схватил палку и бросил в школьников. Одному из них прилетело в голову», — передает telegram-канал Ural Mash.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Каменска-Уральского. Там подтвердили информацию об инциденте. Отмечается, что по факту происшествия на мужчину написано заявление. «Сотрудники ОВД организовали проверку», — добавили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском (Свердловская область) бывший полицейский швырнул палку в детей, сильно попав в одного, потому что они не включили песню «пять минут» Людмилы Гурченко. У 12-летнего мальчика диагностировали сотрясение. Информация об этом появилась в Telegram. «Кричал матом и требовал выключить треки, пугал, что раньше работал в органах. Потом успокоился и попросил поставить Людмилу Гурченко. Дети не оценили вкус мужчины и отказались. Тогда фанат советской эстрады схватил палку и бросил в школьников. Одному из них прилетело в голову», — передает telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Каменска-Уральского. Там подтвердили информацию об инциденте. Отмечается, что по факту происшествия на мужчину написано заявление. «Сотрудники ОВД организовали проверку», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...