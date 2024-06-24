Матвиенко призвала россиян не поддаваться эмоциям из-за теракта в Дагестане

Матвиенко: противник ищет любые способы взорвать Россию изнутри
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые органы в кратчайшие сроки зачистят экстремистские ячейки, заявила Валентина Матвиенко
Силовые органы в кратчайшие сроки зачистят экстремистские ячейки, заявила Валентина Матвиенко Фото:

Российскому обществу в данный момент важно не поддаться эмоциям и не пойти по пути межнациональной напряженности. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после теракта в Дагестане.

«Сейчас крайне важно не только жителям Дагестана, но и в целом российскому обществу, несмотря на чудовищность произошедшего, проявить зрелость и не сорваться в эмоциональную реакцию», — написала Матвиенко в своем telegram-канале. Она добавила, что важно не пойти по простому и неверному пути эскалации межнациональной и межконфессиональной напряжённости.

Матвиенко также выразила свои соболезнования родным и близким погибших и раненых. Силовые органы в кратчайшие сроки зачистят экстремистские ячейки, подчеркнула она. 

23 июня произошли серии терактов в Махачкале и Дербенте. Нападавшие обстреляли синагогу, два православных храма и пост ДПС. Более 15 полицейских и несколько гражданских лиц погибли в результате терактов. В Дагестане объявлен трёхдневный траур, передает Life

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Российскому обществу в данный момент важно не поддаться эмоциям и не пойти по пути межнациональной напряженности. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после теракта в Дагестане. «Сейчас крайне важно не только жителям Дагестана, но и в целом российскому обществу, несмотря на чудовищность произошедшего, проявить зрелость и не сорваться в эмоциональную реакцию», — написала Матвиенко в своем telegram-канале. Она добавила, что важно не пойти по простому и неверному пути эскалации межнациональной и межконфессиональной напряжённости. Матвиенко также выразила свои соболезнования родным и близким погибших и раненых. Силовые органы в кратчайшие сроки зачистят экстремистские ячейки, подчеркнула она.  23 июня произошли серии терактов в Махачкале и Дербенте. Нападавшие обстреляли синагогу, два православных храма и пост ДПС. Более 15 полицейских и несколько гражданских лиц погибли в результате терактов. В Дагестане объявлен трёхдневный траур, передает Life. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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