Матвиенко призвала россиян не поддаваться эмоциям из-за теракта в Дагестане

Российскому обществу в данный момент важно не поддаться эмоциям и не пойти по пути межнациональной напряженности. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после теракта в Дагестане.
«Сейчас крайне важно не только жителям Дагестана, но и в целом российскому обществу, несмотря на чудовищность произошедшего, проявить зрелость и не сорваться в эмоциональную реакцию», — написала Матвиенко в своем telegram-канале. Она добавила, что важно не пойти по простому и неверному пути эскалации межнациональной и межконфессиональной напряжённости.
Матвиенко также выразила свои соболезнования родным и близким погибших и раненых. Силовые органы в кратчайшие сроки зачистят экстремистские ячейки, подчеркнула она.
23 июня произошли серии терактов в Махачкале и Дербенте. Нападавшие обстреляли синагогу, два православных храма и пост ДПС. Более 15 полицейских и несколько гражданских лиц погибли в результате терактов. В Дагестане объявлен трёхдневный траур, передает Life.
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