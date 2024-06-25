Происшествия Криминал Росгвардейцы поймали екатеринбуржца, насмерть забившего мужчину палкой. Фото 26 июня 2024 в 12:35 Размер текста - 17 + Мужчину задержали по «горячим следам» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 24 июня сотрудники Росгвардии задержали неадеквата, насмерть забившего мужчину палкой. Обвиняемый дал признательные показания, ему грозит лишение свободы до 15 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы», — следует из сообщения. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления. В региональном управлении Росгвардии пояснили, что группа задержания поймала мужчину по «горячим следам». «Возле дома на ул. Ленинградской был обнаружен подозрительный пешеход, на теле и одежде которого были следы крови. Его задержали для выяснения обстоятельств. При опросе он подтвердил свою причастность к содеянному. Задержанным оказался 35-летний местный житель, ранее судимый за кражу и угрозу убийством», — отметили в учреждении. Убийство произошло ранним утром 24 июня на ул. Репина. В момент совершения преступления обвиняемый был в алкогольном опьянении. После убийства он скрылся в заброшенном доме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 24 июня сотрудники Росгвардии задержали неадеквата, насмерть забившего мужчину палкой. Обвиняемый дал признательные показания, ему грозит лишение свободы до 15 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы», — следует из сообщения. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления. В региональном управлении Росгвардии пояснили, что группа задержания поймала мужчину по «горячим следам». «Возле дома на ул. Ленинградской был обнаружен подозрительный пешеход, на теле и одежде которого были следы крови. Его задержали для выяснения обстоятельств. При опросе он подтвердил свою причастность к содеянному. Задержанным оказался 35-летний местный житель, ранее судимый за кражу и угрозу убийством», — отметили в учреждении. Убийство произошло ранним утром 24 июня на ул. Репина. В момент совершения преступления обвиняемый был в алкогольном опьянении. После убийства он скрылся в заброшенном доме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям