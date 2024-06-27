У девушки, выпавшей с 18-го этажа в Екатеринбурге, не нашли ни одного перелома

В Екатеринбурге у 20-летней девушки, которая выжила после падения с 18-го этажа высотки, врачи не нашли ни одного перелома. Ее жизни ничего не угрожает. Информация об этом появилась в Telegram.
«У девушки, которая выпала из окна 18-го этажа в Екатеринбурге, не нашли ни одного перелома. Пациентка находится в стабильном состоянии — у нее внутреннее кровотечение и синяки. Пострадавшая упала на мягкую землю», — передает telegram-канал Ural Mash.
Екатеринбурженка выпала с высотки жилого комплекса «Премьер-2» на улице Авиационной. Под окнами дома ее нашел сосед, который вызвал медиков. После чего девушку госпитализировали.
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