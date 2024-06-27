У девушки, выпавшей с 18-го этажа в Екатеринбурге, не нашли ни одного перелома

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Родильный дом № 1. Магнитогорск, роддом, родильная палата, роженица
Пострадавшая находится в стабильном состоянии Фото:

В Екатеринбурге у 20-летней девушки, которая выжила после падения с 18-го этажа высотки, врачи не нашли ни одного перелома. Ее жизни ничего не угрожает. Информация об этом появилась в Telegram.

«У девушки, которая выпала из окна 18-го этажа в Екатеринбурге, не нашли ни одного перелома. Пациентка находится в стабильном состоянии — у нее внутреннее кровотечение и синяки. Пострадавшая упала на мягкую землю», — передает telegram-канал Ural Mash.

Екатеринбурженка выпала с высотки жилого комплекса «Премьер-2» на улице Авиационной. Под окнами дома ее нашел сосед, который вызвал медиков. После чего девушку госпитализировали.

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В Екатеринбурге у 20-летней девушки, которая выжила после падения с 18-го этажа высотки, врачи не нашли ни одного перелома. Ее жизни ничего не угрожает. Информация об этом появилась в Telegram. «У девушки, которая выпала из окна 18-го этажа в Екатеринбурге, не нашли ни одного перелома. Пациентка находится в стабильном состоянии — у нее внутреннее кровотечение и синяки. Пострадавшая упала на мягкую землю», — передает telegram-канал Ural Mash. Екатеринбурженка выпала с высотки жилого комплекса «Премьер-2» на улице Авиационной. Под окнами дома ее нашел сосед, который вызвал медиков. После чего девушку госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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