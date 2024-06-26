В Екатеринбурге девушка выпала с 18-го этажа и выжила

Пострадавшую с травмами увезли в больницу
В Екатеринбурге 20-летняя девушка выпала с 18-го этажа высотки жилого комплекса «Премьер-2» и выжила. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали. Информация об этом появилась в Telegram.
«Девушка снимала квартиру в ЖК „Премьер-2“ на Авиационной. Под окнами высотки ее нашел сосед и вызвал скорую. Пострадавшую с различными травмами увезли в больницу», — передает telegram-канал Ural Mash.
Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу скорой медицинской помощи. Там воздержались от комментариев.
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