В Екатеринбурге девушка выпала с 18-го этажа и выжила

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Строительство трамвайной ветки в район Академический. Екатеринбург, скорая помощь
Пострадавшую с травмами увезли в больницу Фото:

В Екатеринбурге 20-летняя девушка выпала с 18-го этажа высотки жилого комплекса «Премьер-2» и выжила. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали. Информация об этом появилась в Telegram.

«Девушка снимала квартиру в ЖК „Премьер-2“ на Авиационной. Под окнами высотки ее нашел сосед и вызвал скорую. Пострадавшую с различными травмами увезли в больницу», — передает telegram-канал Ural Mash.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу скорой медицинской помощи. Там воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге 20-летняя девушка выпала с 18-го этажа высотки жилого комплекса «Премьер-2» и выжила. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали. Информация об этом появилась в Telegram. «Девушка снимала квартиру в ЖК „Премьер-2“ на Авиационной. Под окнами высотки ее нашел сосед и вызвал скорую. Пострадавшую с различными травмами увезли в больницу», — передает telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу скорой медицинской помощи. Там воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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