Инфекционист оценил эффективность новой сыворотки от ботулизма

Никифоров: от сыворотки против ботулизма ждут сокращения побочных эффектов

28 июня 2024 в 06:21 Размер текста - 17 +

От новой сыворотки против ботулизма специалисты ждут уменьшения побочных эффектов. Об этом заявил главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров. По его словам, сыворотку нельзя считать революционным препаратом. «Новую противоботулиническую сыворотку нельзя считать революционным препаратом в лечении болезни. От нее ждут уменьшения побочных эффектов, зафиксированных прежде», -заявил в беседе с НСН главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров. Он отметил, что результаты покажут уже первые клинические испытания. Ранее в России разработали новый препарат от ботулизма. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, препарат разрабатывали в течении года. НА данный момент уже пройдены доклинические исследования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

От новой сыворотки против ботулизма специалисты ждут уменьшения побочных эффектов. Об этом заявил главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров. По его словам, сыворотку нельзя считать революционным препаратом. «Новую противоботулиническую сыворотку нельзя считать революционным препаратом в лечении болезни. От нее ждут уменьшения побочных эффектов, зафиксированных прежде», -заявил в беседе с НСН главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров. Он отметил, что результаты покажут уже первые клинические испытания. Ранее в России разработали новый препарат от ботулизма. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, препарат разрабатывали в течении года. НА данный момент уже пройдены доклинические исследования.