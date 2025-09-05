Краснов ответил, будет ли он защищать бизнес, если его утвердят главой ВС РФ

Генпрокурор России Игорь Краснов, комментируя на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) возможное продолжение своей работы по правовой защите бизнеса в случае назначения на пост главы Верховного суда, избежал прямых заявлений. Он отметил, что этот момент прояснит время.
«Время все расставит на свои места», — передает слова Краснова РИА Новости. Он добавил, что по вопросу поддержки бизнеса он уже высказывал свою позицию ранее.
Ранее Краснов стал единственным кандидатом, предложенным президенту на эту высшую судебную должность. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема форума — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В программе более 100 сессий, а участие примут свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.