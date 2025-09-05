Россиянам рассказали, что будет с ценами на рыбу и икру

Стоимость дальневосточной рыбы и красной икры в России продолжит расти вплоть до конца 2025 года, несмотря на высокий улов. Об этом сообщил управляющий партнер компании Agro and Food Communications Александр Панченко.
«Основная проблема, которую отмечает Банк России, и ассоциация рыбхозяйственных предприятий „Приморья“ — это нехватка кадров, то есть нет людей, в прямом смысле слова», — рассказал Панченко в беседе с Life.ru. Эксперт отмечает, что после увеличения путины улов должен был стать больше, однако рост цен это не останавливает.
Цены на рыбу и икру растут с июля, однако по прогнозам к концу года и особенно в преддверии Нового года цены на рыбу и икру могут вырасти еще на 10–15% сверх уже накопившегося удорожания. На цены также повлияли последствия июльских цунами у Курильских островов и Камчатки — стихия вывела из строя цеха и склады крупнейших заводов, что привело к дополнительным расходам.
