Россиянам рассказали, что будет с ценами на рыбу и икру

Эксперт Панченко: дальневосточная рыба продолжит дорожать до конца года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Основной причиной роста цен Панченко называет нехватку кадров на путине
Основной причиной роста цен Панченко называет нехватку кадров на путине Фото:

Стоимость дальневосточной рыбы и красной икры в России продолжит расти вплоть до конца 2025 года, несмотря на высокий улов. Об этом сообщил управляющий партнер компании Agro and Food Communications Александр Панченко.

«Основная проблема, которую отмечает Банк России, и ассоциация рыбхозяйственных предприятий „Приморья“ — это нехватка кадров, то есть нет людей, в прямом смысле слова», — рассказал Панченко в беседе с Life.ru. Эксперт отмечает, что после увеличения путины улов должен был стать больше, однако рост цен это не останавливает.

Цены на рыбу и икру растут с июля, однако по прогнозам к концу года и особенно в преддверии Нового года цены на рыбу и икру могут вырасти еще на 10–15% сверх уже накопившегося удорожания. На цены также повлияли последствия июльских цунами у Курильских островов и Камчатки — стихия вывела из строя цеха и склады крупнейших заводов, что привело к дополнительным расходам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость дальневосточной рыбы и красной икры в России продолжит расти вплоть до конца 2025 года, несмотря на высокий улов. Об этом сообщил управляющий партнер компании Agro and Food Communications Александр Панченко. «Основная проблема, которую отмечает Банк России, и ассоциация рыбхозяйственных предприятий „Приморья“ — это нехватка кадров, то есть нет людей, в прямом смысле слова», — рассказал Панченко в беседе с Life.ru. Эксперт отмечает, что после увеличения путины улов должен был стать больше, однако рост цен это не останавливает. Цены на рыбу и икру растут с июля, однако по прогнозам к концу года и особенно в преддверии Нового года цены на рыбу и икру могут вырасти еще на 10–15% сверх уже накопившегося удорожания. На цены также повлияли последствия июльских цунами у Курильских островов и Камчатки — стихия вывела из строя цеха и склады крупнейших заводов, что привело к дополнительным расходам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...