Путин запустил новый финансовый хаб на Дальнем Востоке

Владимир Путин открыл международный финансово-расчетный центр во Владивостоке
Путин дал старт финансовому центру во Владивостоке
Путин дал старт финансовому центру во Владивостоке

Владивосток стал площадкой для запуска значимого международного проекта. В присутствии президента РФ Владимира Путина в городе был официально открыт новый финансово-расчетный центр А7. Его работа направлена на создание современной инфраструктуры для развития экономических связей.

Как сообщается, деятельность нового учреждения будет сосредоточена на организации эффективного и безопасного финансового взаимодействия между участниками рынка. Отмечается, что создание такого центра является важным шагом для укрепления экономического суверенитета и повышения роли страны в международной торговле.

По словам присутствующих, инициатива призвана обеспечить независимые платежи и создать удобные условия для бизнеса. Подчеркивается, что запуск этого механизма во Владивостоке подчеркивает стратегический курс на поворот российской экономики в сторону Азии.

