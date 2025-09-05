Путин запустил новый финансовый хаб на Дальнем Востоке

Владивосток стал площадкой для запуска значимого международного проекта. В присутствии президента РФ Владимира Путина в городе был официально открыт новый финансово-расчетный центр А7. Его работа направлена на создание современной инфраструктуры для развития экономических связей.
Как сообщается, деятельность нового учреждения будет сосредоточена на организации эффективного и безопасного финансового взаимодействия между участниками рынка. Отмечается, что создание такого центра является важным шагом для укрепления экономического суверенитета и повышения роли страны в международной торговле.
По словам присутствующих, инициатива призвана обеспечить независимые платежи и создать удобные условия для бизнеса. Подчеркивается, что запуск этого механизма во Владивостоке подчеркивает стратегический курс на поворот российской экономики в сторону Азии.
