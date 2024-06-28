Мэр Екатеринбурга и помощник Якушева отучились на губернатора

Сразу два свердловских чиновника — глава Екатеринбурга и Алексей Орлов и помощник полпреда президента РФ в УрФО Владимир Петров — стали выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, которую неформально именуют кремлевской «школой губернаторов». 28 июня они в числе других выпускников встретились с президентом РФ Владимиром Путиным — по видеосвязи. Видео опубликовано пресс-службой Кремля.
«За эти годы (с 2017-го — прим. ред.) участниками программы стали 463 человека которые проявили себя в самых разных областях госуправления, бизнесе, общественной жизни и проявили себя с очень хорошей стороны. При этом есть то, что всех вас объединяет — лидерские качества, талант лидера, руководителя, стремление к дальнейшему профессиональному росту», — отметил глава государства.
Финальный образовательный модуль прошел на базе мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Обучение длилось с осени 2023-го, его устраивали в разных регионах России.
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