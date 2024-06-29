На екатеринбурженку, разбившую турникет в метро, возбудили уголовное дело

Девушка сломала стеклянную дверцу турникета
На жительницу Екатеринбурга, разбившую турникет в метро на станции «Геологическая», завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«Да, уголовное дело возбуждено. По неподтвержденным данным, она порезала осколком от турникета сотрудника полиции», — рассказал собеседник.
Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 июня. По словам очевидцев, в пьяном виде девушка разбила стеклянную дверцу нового турникета, после чего ее попытались задержать дежурившие на месте сотрудники МВД, однако она сопротивлялась этому.
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