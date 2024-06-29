29 июня 2024

На екатеринбурженку, разбившую турникет в метро, возбудили уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка сломала стеклянную дверцу турникета
Девушка сломала стеклянную дверцу турникета Фото:

На жительницу Екатеринбурга, разбившую турникет в метро на станции «Геологическая», завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Да, уголовное дело возбуждено. По неподтвержденным данным, она порезала осколком от турникета сотрудника полиции», — рассказал собеседник.

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 июня. По словам очевидцев, в пьяном виде девушка разбила стеклянную дверцу нового турникета, после чего ее попытались задержать дежурившие на месте сотрудники МВД, однако она сопротивлялась этому. 

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На жительницу Екатеринбурга, разбившую турникет в метро на станции «Геологическая», завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Да, уголовное дело возбуждено. По неподтвержденным данным, она порезала осколком от турникета сотрудника полиции», — рассказал собеседник. Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 июня. По словам очевидцев, в пьяном виде девушка разбила стеклянную дверцу нового турникета, после чего ее попытались задержать дежурившие на месте сотрудники МВД, однако она сопротивлялась этому. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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