Челябинские эсеры закроют кандидатами все округа на выборах в новом муниципалитете

«Справедливая Россия» выдвинет своих кандидатов на всех 21 избирательных округах на выборах в собрание депутатов Саткинского муниципального округа (Челябинская область). Такое решение 1 июля приняли делегаты конференции регионального отделения партии, сообщил с места событий корреспондент URA.RU.
«Делегаты конференции единогласно утвердили список кандидатов, которых эсеры выдвинут на выборы. В собрании 21 депутат, и на каждый из мандатов будет претендент от „Справедливой России“, — сообщил корреспондент агентства.
Выборы состоятся 7 и 8 сентября. Это будут выборы депутатов первого созыва, поскольку в текущем году район поменял свой статус и стал округом. Депутаты райсобрания сложат полномочия на год раньше срока. После выборов депутатам Саткинского округа предстоит выбрать нового главу муниципалитета.
Помимо Саткинского, статус поменяли Пластовский и Нязепетровский районы. Они перестали быть районами и преобразовались в округа. В этих округах также 7 и 8 сентября состоятся выборы депутатов.
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