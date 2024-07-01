Челябинские эсеры закроют кандидатами все округа на выборах в новом муниципалитете

«Справедливая Россия» утвердила список кандидатов в депутаты на выборах в Сатке
© Служба новостей «URA.RU»
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На выборах депутатов будет как минимум два конкурента: ЕР также намерена выдвинуть кандидатов на все округах
На выборах депутатов будет как минимум два конкурента: ЕР также намерена выдвинуть кандидатов на все округах Фото:

«Справедливая Россия» выдвинет своих кандидатов на всех 21 избирательных округах на выборах в собрание депутатов Саткинского муниципального округа (Челябинская область). Такое решение 1 июля приняли делегаты конференции регионального отделения партии, сообщил с места событий корреспондент URA.RU.

«Делегаты конференции единогласно утвердили список кандидатов, которых эсеры выдвинут на выборы. В собрании 21 депутат, и на каждый из мандатов будет претендент от „Справедливой России“, — сообщил корреспондент агентства.

Выборы состоятся 7 и 8 сентября. Это будут выборы депутатов первого созыва, поскольку в текущем году район поменял свой статус и стал округом. Депутаты райсобрания сложат полномочия на год раньше срока. После выборов депутатам Саткинского округа предстоит выбрать нового главу муниципалитета.

Помимо Саткинского, статус поменяли Пластовский и Нязепетровский районы. Они перестали быть районами и преобразовались в округа. В этих округах также 7 и 8 сентября состоятся выборы депутатов.

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«Справедливая Россия» выдвинет своих кандидатов на всех 21 избирательных округах на выборах в собрание депутатов Саткинского муниципального округа (Челябинская область). Такое решение 1 июля приняли делегаты конференции регионального отделения партии, сообщил с места событий корреспондент URA.RU. «Делегаты конференции единогласно утвердили список кандидатов, которых эсеры выдвинут на выборы. В собрании 21 депутат, и на каждый из мандатов будет претендент от „Справедливой России“, — сообщил корреспондент агентства. Выборы состоятся 7 и 8 сентября. Это будут выборы депутатов первого созыва, поскольку в текущем году район поменял свой статус и стал округом. Депутаты райсобрания сложат полномочия на год раньше срока. После выборов депутатам Саткинского округа предстоит выбрать нового главу муниципалитета. Помимо Саткинского, статус поменяли Пластовский и Нязепетровский районы. Они перестали быть районами и преобразовались в округа. В этих округах также 7 и 8 сентября состоятся выборы депутатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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